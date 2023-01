Favoriții cad pe capete la Australian Open! Rusul Medvedev e învins de Sebastian Korda și iese din Top 10

Rusul Daniil Medvedev, de două ori finalist la Australian Open, a fost învins în turul trei de americanul Sebastian Korda, fiul legendarului tenismen cehoslovac Petr Korda.

Sebastian Korda, 22 de ani, locul 31 ATP, l-a învins în trei seturi pe Daniil Medvedev, locul 8 ATP, scor 7-6, 6-3, 7-6, în turul al treilea de la Australian Open.

Sebastian a practicat un joc de atac și s-a calificat în optimi, acolo unde îl va întâlni pe polonezul Hubert Hurkacz, locul 11 ATP.

Korda junior încearcă să îi calce pe urme tatălui său, Petr Korda, care a câștigat Australian Open în 1998, după o finală cu Marcelo Rios.

Daniil Medvedev, în schimb, pierde foarte multe puncte ATP și va ieși din Top 10.

