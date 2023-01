Rusul Karen Khachanov e în semifinale la Australian Open! Ce regiune separatistă susține

Rusul Karen Khachanov a ajuns în semifinale la Australian Open.

El l-a învins cu 7-6, 6-3, 3-0 pe Sebastian Korda, care s-a retras în sertul al treilea din cauza unei accidentări.

Karen Khachanov este un rus de origine armeană, iar pe parcursul turneului și-a exprimat susținerea pentru Republica Artsakh (Nagorno-Karabakh). Azerbaidjanul a impus o blocadă către această zonă de mai bine de o lună, iar regiunea este acum izolată.

Khachanov a fost susținut de armeni împotriva lui Korda, iar în tribune s-au văzut și steaguri ale Republicii Artsakh.

"Artsakh, stay strong", a scris Khachanov pe cameră după victoria cu Sebastian Korda.

While Russia’s Karen Khachanov plays without a flag by his name at #AusOpen, there are other flags in the stands for him: those of Artsakh (aka Nagorno-Karabakh), the embattled region which the ethnically Armenian Khachanov has urged support for during the tournament. https://t.co/57RKyFghoW pic.twitter.com/4aoZ416D6e