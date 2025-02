Un fost consilier prezidențial avertizează: "E timpul să ne îngrijorăm pentru România. Iar Georgescu devine cea mai mică problemă a noastră"

Sebastian Lăzăroiu, fost consilier al președintelui Traian Băsescu, a postat pe rețelele sociale un mesaj în care își exprimă îngrijorarea pentru situația din România, punând accent pe situația internațională și pe felul în care Donald Trump și Vladimir Putin negociază.

„Asta e prima zi în care nu mai e cazul să ne îngrijorăm pentru Ucraina. E timpul să ne îngrijorăm pentru România. Iar Georgescu devine cea mai mică problemă a noastră. El poate fi doar un corolar, bomboana pe colivă. Sigur, putem să ne mai amăgim încă o săptămână, o lună, șase luni (lasă că poate nu, lasă că e ceva mai subtil în strategia americanilor etc. etc.), însă, după fiecare tresărire de speranță intrată în agonie, o să mai vină o găleată de apă rece. Partea bună e că se resetează tematica de campanie prezidențială. Urmăriți candidatul care are curajul să vă spună adevărul, nu pe balerinii care încearcă să vă liniștească.”

Mesajul lui Lăzăroriu vine după ce, miercuri, 12 februarie 2025, Donald Trump și Vladimir Putin au purtat primul lor dialog telefonic de 90 de minute, în cadrul căruia au discutat despre încetarea războiului din Ucraina. Trump a declarat că atât SUA, cât și Rusia sunt pregătite să înceapă negocierile „imediat”, convenind că președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, va fi informat despre discuții.

Deși nu sunt cunoscute toate detaliile intențiilor celor doi lideri, există îngrijorări legate de cerințele Rusiei, care ar dori ca SUA să renunțe la orice activitate militară a NATO în Ucraina și Europa de Est. Vladimir Putin a mai afirmat în repetate rânduri că sistemele de apărare, cum ar fi scutul de la Deveselu, reprezintă o amenințare pentru Rusia.

