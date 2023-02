Robert De Niro apare într-o nouă comedie spumoasă. Când are loc premiera ultimului său film VIDEO

Regizat de Laura Terruso, filmul About my father este o comedie de succes, care va apărea în cinematografe pe 26 mai, cu Sebastian Maniscalco și Robert de Niro în rolurile principale.

Filmul este despre cum Sebastian (Maniscalco) îl aduce pe tatăl său imigrant și frizer, Salvo (De Niro), într-o excursie de un weekend pentru a se întâlni cu familia bogată și excentrică a logodnicei sale, ceea ce duce la ciocniri culturale.

Maniscalco spune că intriga a fost inspirată de propria sa experiență la întâlnirea cu familia actualei sale soții, Lana Gomez, dar majoritatea glumelor sunt amplificate și fictive pentru a stârni râsul - păstrând intactă inima poveștii, bineînțeles

"Adevărul stă de fapt în relația dintre mine și tatăl meu. Este mai mult axat pe relații în ceea ce privește tatăl imigrant și valorile sale de școală veche, din lumea veche, iar eu am crescut într-o generație diferită, așa că aceste două lumi s-au ciocnit", a spus Maniscalco.

"Am vrut doar să iau cele două lumi diferite și să le ciocnesc împreună. Practic, ceea ce vedeți în film este lumea prin ochii mei. El nu a fost niciodată la clubul de golf, dar eu am fost acolo, iar eu doar am oglindit experiența mea și i-am dat gândurile tatălui meu", a mai adăugat celebrul comediant american, care a apărut și în filmul The Irishman.

