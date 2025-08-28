Cum se apără Sebastian Popescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, acuzat de corupere de minori. „Am fost chemat acolo de un fals jurnalist, mi s-a întins o capcană”

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Sebastian Popescu, plasat sub control judiciar după ce i-ar fi propus unui băiat de 15 ani, prin intermediul unei reţele de socializare, să întreţină relaţii intime, a declarat, joi dimineaţa, că i s-a întins o capcană şi că este vorba despre „un scenariu de natură politică”.

”Am fost chemat acolo de un fals jurnalist de la Baia Mare. Atât pot să vă spun!”, le-a declarat Popescu jurnaliştilor, la ieşirea de la Poliţie. Reclamaţia care-l vizează pe Popescu a fost făcută de „Justiţiarul de Berceni”, care a postat pe TikTok un videoclip în care acesta stă de vorbă cu poliţiştii chemaţi într-o zonă din sectorul 3 al Capitalei.

„Interesul meu personal şi urgent este să se lămurească această situaţie, dar din punct de vedere legal, nu mediatic. Eu îmi doresc cât mai repede cu putinţă ca organele de anchetă să facă toate demersurile necesare pentru a se lămuri această speţă”, a declarat fostul candidat la Preşedinţie Sebastian Popescu.

Întrebat dacă a contestat măsura controlului judiciar dispusă în cazul său, Popescu a precizat că acest lucru îl va decide avocata.

„Imaginea mea e făcută ţăndări. Toată viaţa mea am fost o persoană transparentă, publică şi nu am absolut nimic de ascuns”, a punctat Popescu.

Acesta a afirmat că nu-l ştie pe „Justiţiarul din Berceni”, adăugând că a aflat ulterior cine este acesta.

Ads

Întrebat ce căuta în zona respectivă, Popescu a spus că acolo „era sediul partidului” şi că fusese „chemat pentru un interviu fals”.

„Nu era niciun copil acolo! Vedeţi? Sunt o groază de informaţii false. Orice ţine de anchetă, nu am voie să divulg absolut nimic, pentru că se poate schimba încadrarea. Atât pot să vă spun. Mi s-a întins o capcană cu un interviu fals, chemat de un jurnalist care venea de la Baia Mare (...) După ce voi avea voie, dacă dosarul ajunge în faza publică, vă pot răspunde la tot felul de întrebări”, a mai spus Sebastian Popescu.

La insistenţele jurnaliştilor, Popescu a afirmat că este „un scenariu regizat, de natură politică”.

„Dacă nu eram fost candidat la funcţia de preşedinte al României dumneavoastră mai eraţi aici, interesaţi de mine? Nu. (...). Nu doar că am candidat. Vă aduceţi aminte că în 2024, după primul tur, am depus o contestaţie la Curtea Constituţională. Împotriva cui? Ce s-a întâmplat după aceea? Mai continuăm ce s-a întâmplat la dezbaterea electorală de la Palatul Cotroceni? Cu cine a atacat actualul preşedinte al României? Ne-aducem aminte? Uităm? Cred că ar fi bine să nu uităm”, a mai spus Sebastian Popescu.

Ads

Pe pagina sa de Facebook, Popescu a scris că nu a avut şi nu va avea „niciodată intenţia sau înclinaţia de a întreţine relaţii de orice natură cu persoane minore”.

„Nu am avut şi nu am astfel de atracţii sau preocupări. Întreaga această situaţie este contrară valorilor şi caracterului meu”, afirma Sebastian Popescu pe reţeaua de socializare.

Fostul candidat la prezidenţiale este cercetat sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzat de corupere de minori, după ce i-ar fi propus unui copil, prin intermediul unei reţele de socializare, să întreţină relaţii intime.

Cercetările au fost preluate de Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

Ads