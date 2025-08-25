Fost candidat la președinție, audiat de poliție pentru că ar fi încercat să racoleze online un minor de 15 ani pentru sex VIDEO

Autor: Aniela Manolea
Luni, 25 August 2025, ora 11:23
Fost candidat la președinție, audiat de poliție pentru că ar fi încercat să racoleze online un minor de 15 ani pentru sex VIDEO
Sebastian Popescu, candidat la alegerile prezidențiale, acuzat că a racolat un minor online FOTO Facebook /Sebastian Popescu

Un fost candidat la președinție, Sebastian Popescu, liderul Partidului Noua Românie, a fost dus la audieri, bănuit că a abordat un minor de 15 ani pe rețele sociale, pentru a întreține relații sexuale. Polițiștii l-au condus la audieri, iar o înregistrare video cu momentul în care Popescu discută cu oamenii legii a ajuns online duminică, 24 august.

Sebastian Popescu, candidat la alegerile prezidențiale din 2024 și 2025, este acuzat că ar fi încercat să întrețină relații sexuale cu un minor de 15 ani. Poliția a fost alertată în urma unui apel la 112, dar chiar de „Justițiarul de Berceni”.

Scena în care fostul candidat discută cu polițiștii a fost filmată de activist. Incidentul a avut loc în Sectorul 3, apoi polițiști din cadrul Secției 27 Poliție l-au dus la audieri pe Sebastian Popescu, potrivit clipului video publicat pe TikTok.

Medic veterinar, antreprenor media și candidat la alegerile prezidențiale de 3 ori, Sebastian Popescu a fondat Partidul Noua Românie în 2015, iar la dezbaterile pentru alegerile prezidențiale din 2025 și-a concentrat atacurile asupra președintelui Nicușor Dan.

@justitiaruldebercenireal Ups #justitiaruldeberceni ♬ original sound - Justițiarul de Berceni

