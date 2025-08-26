Fostul candidat la președinție acuzat de corupere de minori, lăsat în libertate. Ce au decis procurorii VIDEO

Sebastian Popescu, fost candidat la alegerile prezidențiale FOTO Facebook/Sebastian Popescu

Sebastian Popescu, fost candidat la prezidențiale, a fost lăsat în libertate după audierile legate de tentativa de corupere sexuală a unui minor. Procurorii au decis însă deschiderea unui dosar penal pe numele acestuia.

Popescu a recunoscut luni că i-a trimis mesaje unui minor de 15 ani, pe care ar fi încercat să-l convingă să întrețină relații sexuale cu el și a dat de înțeles că regretă fapta sa.

Acesta l-ar fi contactat pe minorul de 15 ani pe Instagram și i-ar fi propus să întrețină relații sexuale și i-ar fi trimis acestuia o fotografie obscenă, deși știa care este vârsta băiatului, conform stirileprotv.ro.

Adolescentul l-a contactat, însă, pe activistul Alexandru Constandachi, supranumit „Justițiarul de Berceni”, căruia i-a expus situația sa, iar acesta l-a abordat, la rândul său, pe Sebastian Popescu, sub pretextul că vrea să-i ia un interviu, și l-a pus în fața probelor și, de asemenea, a anunțat poliția.

„Un băiat de 15 ani din Ialomița m-a contactat cu privire la faptul că Sebastian Popescu a început să îi dea mesaje pe Instagram, mesaje unde îi făcea propuneri sexuale. Unde i-a trimis materiale pornografice și unde îi cerea să se întâlnească cu acesta. Așa, că am verificat, într-adevăr era contul lui. Era activ din 2019”, a explicat Alexandru Constandachi.

Procurorii au deschis un dosar penal pentru corupere sexuală a minorilor și racolarea unui minor în scopuri sexuale.

Cine este Sebastian Popescu

Sebastian Popescu este medic veterinar de profesie. Fondator al unor site-uri de știri și al Partidului Noua Românie, Popescu a candidat în mai multe rânduri la alegerile prezidențiale.

Popescu a intrat pentru prima dată în cursa pentru Cotroceni în anul 2019. Ulterior, el s-a înscris și în alegerile prezidențiale din 2024, care au fost ulterior anulate, și a obținut un rezultat sub 3%.

În plus, Popescu a fost și al doilea candidat care, în 2024, a depus la Curtea Constituțională o cerere de anulare a primului tur al alegerilor prezidențiale. Judecătorii CCR au respins însă solicitarea sa, considerând-o nefondată.

