Sebastian Stan joacă în noul film „Frankenstein în România” scris de Radu Jude

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 11 August 2025, ora 15:04
210 citiri
Sebastian Stan joacă în noul film „Frankenstein în România” scris de Radu Jude
Sebastian Stan a câșigat premiul Globul de Aur pentru cel mai bun actor FOTO captură video Facebook /Golden Globes

Regizorul Radu Jude („Kontinental '25”, „Bad Luck Banging or Loony Porn”, „Do Not Expect Too Much From the End of the World”), care şi-a prezentat duminică în premieră mondială noul său lungmetraj, „Dracula”, la Festivalul de Film de la Locarno, scrie deja un film despre un personaj popular dintr-un alt roman horror emblematic - Frankenstein. Starul din universul Marvel Sebastian Stan („The Apprentice”, „A Different Man”, „Pam & Tommy”, „The Falcon and the Winter Soldier”) este pregătit să joace, scrie The Hollywood Reporter.

„Scriu un film acum”, spune Jude pentru THR. „Frankenstein în România, se va numi”.

Stan şi Jude au discutat anterior despre interesul lor pentru o colaborare, dar Jude nu a avut imediat o idee. Apoi i-a prezentat starului, care s-a născut în România înainte de a se muta în SUA împreună cu mama sa, ideea sa pentru filmul „Frankenstein”, care i-a plăcut lui Stan, potrivit lui Jude. Cineastul spune pentru THR că îl vede pe Stan jucând „ambele roluri”, cel al lui Victor Frankenstein şi al monstrului său.

Se înţelege că povestea va combina existenţa reală a unei închisori secrete CIA în România în trecut cu legenda monstrului Frankenstein.

Reimaginarea întunecată a lui Frankenstein de Guillermo del Toro, cu Jacob Elordi, Oscar Isaac şi Mia Goth, o producţie Netflix, a fost lansată recent ca făcând parte din selecţia pentru competiţia Festivalului de Film de la Veneţia.

Radu Jude a avut un an 2025 plin. La începutul acestui an, el a prezentat în premieră mondială „Kontinental '25”, o comedie-dramă absurdă despre criza imobiliară din România şi clasa de mijloc conflictuală a ţării, la Festivalul de Film de la Berlin. Filmul a câştigat Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu.

După Locarno, Jude intenţionează să filmeze un alt film. „Este ca un dialog foarte îndepărtat cu The Diary of a Chambermaid, romanul lui (Octave) Mirbeau”, spune regizorul pentru THR. „Vreau să vorbesc despre imigraţie şi despre românii care lucrează în străinătate. Este vorba despre o femeie care lucrează pentru o familie franceză din Bordeaux, în timp ce propria ei fiică mică rămâne acasă. Deci este un film în jurul acestor probleme dramatice”.

„Este mai comparabil cu Kontinental '25 într-un anumit fel; este un pic mai serios”, explică Jude. „Mă interesează să explorez această legătură dintre lumea occidentală şi România şi Europa de Est prin povestea unui personaj”.

Se ascut cuțitele în interiorul PSD. Grindeanu, prima reacție după ce Corlățean a anunțat că vrea șefia partidului: "Îmi doresc ca discuțiile să nu ducă la slabirea partidului"
Se ascut cuțitele în interiorul PSD. Grindeanu, prima reacție după ce Corlățean a anunțat că vrea șefia partidului: "Îmi doresc ca discuțiile să nu ducă la slabirea partidului"
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că este bună concurenţa în cadrul formaţiunii, referindu-se la anunţul senatorului Titus Corlăţean că va candida pentru funcţia...
Remus Pricopie readuce în discuție „Cazul Dominic Fritz”. Cât este de legal ca un cetățean al unui alt stat să ocupe funcții în administrația locală și centrală a României
Remus Pricopie readuce în discuție „Cazul Dominic Fritz”. Cât este de legal ca un cetățean al unui alt stat să ocupe funcții în administrația locală și centrală a României
Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a publicat o analiză amplă despre ceea ce numește „Cazul Dominic Fritz”, considerând situația drept un test pentru logica democratică și constituțională...
#Sebastian Stan, #Radu Jude, #Film , #Film
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: "Ar fi un scenariu devastator si pentru Romania"
Digi24.ro
Unde a fost gasit trupul unui barbat, disparut acum 28 de ani in Himalaya. "Corpul era intact"
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a convins de Octavian Popescu si i-a decis soarta dupa meciul cu Unirea Slobozia

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Sebastian Stan joacă în noul film „Frankenstein în România” scris de Radu Jude
  2. Antena 1 obține prima victorie în instanță împotriva lui Chef Cătălin Scărlătescu. Ce despăgubiri trebuie să achite
  3. „F1” devine filmul cu cele mai mari încasări din cariera lui Brad Pitt și revine în cinematografele IMAX
  4. Magicianul Robert Tudor, oprit de poliție. Ce a declarat după ce a rămas fără permisul auto: „Nu mă scuz, nici nu contest”
  5. O fostă concurentă de la America Express a fost cerută în căsătorie pe scenă la Untold
  6. Box office: Horrorul „Weapons” debutează cu succes și încasează 42,5 milioane de dolari, iar comedia „Freakier Friday” nu dezamăgește
  7. Melissa, fiica lui Cristi Borcea, a primit un apartament de lux în Miami, evaluat la 1,3 milioane de dolari
  8. Antonio Banderas nu plănuiește să se retragă la vârsta de 65 de ani și face un anunț inedit
  9. Adda a renunțat la părul ei lung pentru a-l dona către femeile cu cancer: „E mare nevoie”
  10. Una dintre stațiunile românești, mai scumpă decât destinațiile europene de top. Hotelurile și pensiunile sunt pline de români din străinătate, aflați în concediu