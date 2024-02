Ce a declarat "băiețelul din România" după ce a câștigat Ursul de Argint

Actorul de origine română Sebastian Stan, care a câştigat Ursul de Argint pentru interpretare, rol principal, în filmul „A Different Man”, a declarat că acest premiu este foarte important pentru el.

"Acesta este primul meu festival de film european", a declarat Stan. "Pentru un băieţel din România, acest lucru înseamnă foarte mult, aşa că vă mulţumesc", a mai spus Stan.

Personajul interpretat de Sebastian Stan este un actor din New York care trece printr-o procedură medicală drastică de schimbare a fizionomiei.

Actorul a afirmat că acest film a fost filmat în timpul pandemiei de Covid-19, pe parcursul a 22 de zile.

"For a little boy from Romania, that's very meaningful to me."

Sebastian Stan you deserve everything. pic.twitter.com/fU0tHZSG91