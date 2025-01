Voturile pentru nominalizările la premiile Oscar se apropie de final. Românul care l-a jucat pe Trump ar putea să fie printre preferații juriului

Filmul „Emilia Perez”, regizat de Jacques Audiard, pare să fie o prezență de neratat în cursa pentru nominalizările la Oscar, care vor fi anunțate joi, după ce au fost amânate din cauza incendiilor devastatoare din Los Angeles.

Hollywood-ul a fost afectat serios luna aceasta. În faţa incendiilor care au provocat moartea a aproape treizeci de persoane şi au forţat mii de oameni să fugă, închiderea votului pentru nominalizări a trebuit să fie amânată.

În mijlocul dezastrului, anunţul va fi făcut online, fără fast şi fără circumstanţe.

"Emilia Perez" ar trebui să "strângă un număr mare" de nominalizări, preconizează pentru AFP Pete Hammond, editorialist al site-ului specializat Deadline.

Această odisee muzicală despre tranziţia de gen a unui traficant de droguri mexican pare să concureze pentru Oscarul acordat celui mai bun film, precum şi pentru mai multe premii pentru muzică şi sunet.

Actriţă transgender, posibil nominalizată

Vedeta sa, Karla Sofŕa Gascon, este de asemenea aşteptată să se numere printre candidaţii la Oscarul pentru cea mai bună actriţă, o premieră istorică pentru o actriţă transgender.

Un alt pilon al filmului, Zoe Saldana este de asemenea aşteptată să fie nominalizată pentru cea mai bună actriţă în rol secundar. Cu toate acestea, Selena Gomez, cealaltă vedetă din "Emilia Perez", care a fost criticată pentru dicţia sa spaniolă, ar putea fi trecută cu vederea de Academie.

În ciuda acestui fapt, acest lungmetraj premiat la Cannes şi distribuit de Netflix ar putea deveni cel mai nominalizat film non-englez din toate timpurile. Un record deţinut de 'Tigers and Dragons' (2000), al regizorului taďwanese Ang Lee, şi 'Roma' (2018), al mexicanului Alfonso Cuaron, cu câte zece nominalizări.

Ads

"(Emilia Perez) este atât de puternic în fiecare categorie în care ar putea fi nominalizat", a observat Hammond.

Competiţie puternică

Concurenţa se anunţă însă acerbă: thrillerul "Conclave" şi "The Brutalist", o frescă amplă despre viaţa unui imigrant evreu, sunt de asemenea aşteptate să primească o serie de nominalizări.

Musicalul "Wicked", câştigătorul Palme d'Or de la Cannes, "Anora", cel de-al doilea episod al saga SF "Dune" şi filmul biografic despre Bob Dylan, "A Complete Unknown", ar trebui, de asemenea, să obţină rezultate bune.

Anul acesta, însă, între actriţe este cea mai dură cursă.

Demi Moore a şocat Hollywood-ul câştigând un Glob de Aur la începutul lunii ianuarie pentru "The Substance", o fabulă a regizoarei franceze Coralie Fargeat, în care interpretează rolul unei foste vedete de la Hollywood dependentă de un ser întineritor.

Ea ar trebui să fie nominalizată, la fel ca Mikey Madison pentru rolul său de stripteuză care se transformă într-o Cenuşăreasă a zilelor noastre în "Anora".

Ads

Cu Karla Sofia Gascon în cursă, rămân "alte două locuri foarte greu de prezis", potrivit lui Hammond.

Angelina Jolie ("Maria") şi Nicole Kidman ("Babygirl") au fost considerate mult timp candidate puternice. Dar brazilianca Fernanda Torres, care a câştigat un Glob de Aur pentru "I'm Still Here", şi britanica Marianne Jean-Baptiste ("Two Sisters") ar putea domina spectacolul.

Sebastian Stan, în portretizarea lui Trump

Dintre actori, Adrien Brody ("The Brutalist") este clar favorit şi probabil că i se vor alătura Ralph Fiennes ("Conclave") şi Timothée Chalamet ("A Complete Unknown").

Hugh Grant ar putea fi în sfârşit nominalizat la Oscar, graţie filmului de groază "Heretic", în care îşi spulberă imaginea de etern iubit. Iar fostul James Bond Daniel Craig ar putea completa lista, pentru rolul lui în "Queer".

Ads

Cu excepţia cazului în care alegătorii îl preferă pe Sebastian Stan şi portretizarea sa tulburătoare a anilor de tinereţe ai lui Donald Trump în "The Apprentice".

Filmul a făcut obiectul unor ameninţări cu acţiuni în justiţie din partea avocaţilor lui Donald Trump, nu în ultimul rând din cauza unei scene în care noul preşedinte al Statelor Unite îşi violează soţia.

Academia "ar putea trimite un mesaj politic", spune Hammond.

Mai ales că aceste nominalizări lasă uşa deschisă surprizelor. Forţând mii de oameni să părăsească Los Angeles-ul, incendiile ar putea rearanja tabloul, reducând participarea.

"Ştim că o mulţime de membri şi-au pierdut casele (...) Unii pur şi simplu nu vor fi votat", spune Hammond.

Potrivit acestuia, acest lucru ar putea spori influenţa alegătorilor nonamericani, care trăiesc departe de Hollywood şi preferă adesea filmele de autor.

Un alt atu al lui Jacques Audiard? "Nu cred că Emilia Perez are nevoie de niciun ajutor", a zâmbit Hammond.

Ads