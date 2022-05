Cum arată cel mai mare val pe care s-a făcut surf: un german a intrat în Guiness Book VIDEO

Guiness World Record a omologat performanța germanului Sebastian Steudtner, care a reușit să stea cu placa de surf sub un val gigantic.

Sebastian Steudtner a stabilit un nou record mondial, reușind să facă surf pe un val gigant, de 86 de picioare, adică aproximativ 26,2 metri.

Germanul de 37 de ani a prins acest val în octombrie 2020, dar Guiness World Record i-a omologat reușita abia acum, după ce a făcut toate măsurătorile posibile.

Valul "monstru" s-a ridicat pe Praia do Norte în Nazaré, Portugalia, un loc faimos pentru surferi. Aici se înalță cele mai mari valuri datorită unui fenomen geologic numit "Nazaré Canyon", o falie lungă de 170 de kilometri și adâncă de 5 kilometri care propulsează valul spre coastă.

On October 29, 2020, I rode an 86’ wave at Nazare.

Today it was officially announced as the new Guinness World Record @GWR @wsl

Next, I’m ready to surf the twitterverse.

What’s up Twitter? Let's ride together 🤙 pic.twitter.com/CPSP9GVAYh