Germanul Sebastian Vettel (35 de ani), component al echipei Aston Martin, a anunțat că se retrage din Formula 1 la finalul acestui sezon.

"Probabil că ar trebui să încep cu o listă lungă de oameni cărora le mulțumesc, dar cred că e mai important să explic motivele din spatele acestei decizii. Iubesc acest sport, a fost în centrul vieții mele de când mă știu. Dar așa cum e viața de pe circuit, așa mai e o viață și în afara acestuia. Să fiu pilot nu este singura mea identitate. Sunt Sebastian, tată a trei copii și soț. Sunt curios și fascinat de oamenii pasionați și talentați. Sunt obsedat de perfecțiune. Sunt tolerant și încpățânat. Obiectivele mele s-au schimbat acum, vreau să văd cum cresc copiii", a spus el într-o postare pe Instagram.

Sebastian Vettel a concurat pentru Sauber, Torro Rosso, Red Bull, Ferrari și Aston Martin. Din postura de pilot Red Bull, a cucerit patru titluri mondiale, 2010, 2011, 2012 și 2013.

BREAKING: Sebastian Vettel has announced he will retire from F1 at the end of the 2022 season

4 world titles

53 race wins

122 podiums

1 phenomenal career#ThankYouSeb pic.twitter.com/K8BVXI6IAx