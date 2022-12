Opinii: Vladescu practicianul invins de teoreticianul anonim Ialomitianu

La o atenta consultare a CV-urilor fostului (Sebastian Vladescu) si actualului (Gheorghe Ialomitianu) ministru al Finantelor, CV-uri care pot fi gasite pe site-ul guvernului Romaniei si pe site-ul personal al domnului Ialomitianu, se poate observa o diferenta majora intre cei doi: in timp ce primul este axat pe afaceri, pe participare directa in economie prin diferitele pozitii ocupate ca si membru al CA, presedinte CA etc, celalalt este modelat pe zona teoretica a economiei.

Acest aspect se poate observa foarte bine si prin eductie. In timp ce d-nul Ialomitianu este doctor in contabilitate, d-nul Vladescu este absolvent al ASE, Facultatea de Comert. A mai facut d-nul Vladescu prin 1997 un curs de formare in Pietele de Capital organizat de catre Merrill Lynch. Probabil impins de catre acelasi spirit intreprinzator.

Si probabil pentru ca fiind anul 1997, bursa era abia scoasa din cuptor. Era inca aburinda, BVB-ul fiind pus pe picioare si deschis cu adevarat undeva in 1996. Fiind un speculator, probabil s-a gandit ca nu ar fi rau sa investeasca pe bursa. Ca si dovada a faptului ca este un investitor stau dividendele incasate la finalul lui 2009, conform declaratiei de avere.

D-nul Ialomitianu este un spirit didact, un spirit dedicat studiului si analizei. Este expert contabil din 1991. Este din 2000 un activist al programelor de formare in diferite specializari economice in diferite state europene. Este consultant fiscal, este auditor fiscal, a fost profesor, a fost lector universitar, a fost director, a fost conferentiar doctor. Pana la actuala numire, a fost deputat vicepresedinte in comisia pentru buget si finante (din 2008).

O alta deosebire intre cei doi este activitatea lucrativa. D-nul Vladescu a fost rand pe rand, Consilier al ministrului (1997), Secretar de stat, Seful Departamentului Financiar al Ministerului Industriei si Comertului. Acelasi ciclu l-a repetat si in cadrul Ministerului Finantelor Publice in perioada 2000-2005. Din 2005 ia pentru prima data pulsul economiei din postura de Ministru al Finantelor Publice, timp de 2 ani. A fost Seful Comitetului de Supraveghere, Presedintele Comisiei de Selectie a Managerului pentru Administrarea Fondului Proprietatea pentru un an de zile.

Ca si presedinte al comitetului de privatizare a Automobile Craiova, a reusit sa aduca Ford pe piata interna. Din 2009, mai ia inca o data pulsul economiei din postura de Ministru al Finantelor Publice. A mai detinut in perioada 2000 - 2006 functii de presedinte de consilii sau comisii in cadrul BCR, a fost membru al consiliului de conducere al CEC, Petrom, Petrom Service.

In tot acest timp, d-nul Ialomitianu ce a facut? A scris carti si alte teze din domeniul financiar. A publicat "Impozitul pe venit - Evidenta veniturilor si a cheltuielilor contribuabililor" in 2004, "Ghidul fiscal Vol. I si II" in 2005, "Contabilitatea operatiunilor de leasing" in 2001, " Impozitul pe venitul global" in 2001, "Dictionarul global de afaceri" in 2003 vol. I,II, III, "Contabilitate financiara" in 2004, si "Fiscalitate" in 2008.

A mai publicat inca patru teze pentru diferite conferinte nationale sau internationale. Este un om care vrea sa invete pe altii. Vrea sa isi educe studentii, vrea sa ii ajute sa inteleaga mai bine principiile contabile si unele principii economice. Dar unde sunt in scrierile sale politicile macroeconomice? Nu am vazut nici cursuri de formare si nici teze pe domeniul finantelor publice. Este un teoretician domnul Ialomitianu, dar fara prea multa experienta manageriala sau politica.

O alta discrepanta majora este activitatea politica pe care cei doi au prestat-o. Din nou, si la acest capitol d-nul Vladescu castiga puncte. Multe puncte. Din 1997 este frecvent intalnit in mediul politic si in mediul de business. Este o vulpe batrana si trecuta prin trei mandate prezidentiale. Comparativ cu d-nul Vladescu, inlocuitorul sau, d-nul Ialomitianu activeaza ca si deputat de abia din 2008. A mai avut tangente sporadice cu Ministerul Finantelor Publice din postura de consultant sau membru in diferite programe (imbunatatirea codului fiscal in perioada 2003 - 2007).

De ce acest deputat? Cum poate sa fie mai bun decat Vladescu? Toti stim ca aceasta functie nu este una teoretica, ci este o functie de conducere cu implicatii politice si macroeconomice in mediul de business. A fost aceeasi poveste cu d-nul Croitoru cand s-a incercat aducerea acestuia ca Prim Ministru in locul domnului Boc.

Un teoretician care, comparativ cu d-nul Ialomitianu, este familiar cu politicile macroeconomice, dar cu toate acestea nu a fost agreat in aceasta pozitie. Cu ce este mai bun d-nul Ialomitianu? Se pare ca o noua crasa greseala politica si economica se iveste si nimeni nu pare a fi interesat in a o contracara in nici un fel.

In concluzie, se observa clar punctele castigatoare de mai sus. Multe puncte, Vladescu. Cu toate ca sunt multe puncte, Vladescu a fost demis. Cu putine puncte a venit d-nul Ialomitianu. Se poate ca nimeni sa nu vrea ca noi sa intelegem strategiile si jocurile politice. Ce se urmareste de fapt? Distrugerea unei societati din temelii?

