Vladescu: Nu luam in calcul modificarea taxelor si impozitelor

Sebastian Vladescu, ministrul Finantelor, a anuntat, vineri, ca institutia pe care o conduce nu are pentru moment in plan majorari de taxe si impozite.

"Nu luam in considerare modificarea sistemului de taxe si impozite. Daca este sa discutam despre scenarii, Ministerul de Finante lucreaza pe multe scenarii, dar scenariul final va fi discutat de partenerii internationali si partenerii politici", a precizat Sebastian Vladescu.

Seful Finantelor a asigurat cu aceasta ocazie ca Romania nu are probleme cu lichiditatea si ca este important ca tara noastra sa creeze spatiul necesar investitiilor.

"Situatia pietelor pentru Romania, in acest moment, nu este dramatica, nu avem probleme de lichiditate. Ieri(n.red-joi), la Bruxelles, am agreat reducerea expunerii bancilor cu 5%, li s-a lasat aceasta flexibilitate. Ceea ce este important este costul la care ne finantam, in functie de el putem sa creem spatiu de investitii", a adaugat Vladescu.

In ceea ce priveste vizita FMI in tara noastra, care va avea loc saptamana viitoare, ministul a precizat ca Romania pastreaza tinta de defici bugetar de 6,8%. "Ramane sa vedem care sunt evaluarile finale. Deficitul bugetar va fi de 6,8%", a spus acesta.

Sebastian Vladescu a precizat, totodata, ca angajatii din Ministerul de Finante vor primi in continuare stimulente, caci in caz contrar reducerea salariilor va fi mai mare de 25%.

"Pana la momentul in care se reglementeaza salarizarea personalului acestea se vor acorda, altfel salariile se vor reduce cu 60%. La nivel de salarizare, inclusiv cu stimulente, Ministerul de Finante nu este in varful grilei. Nu exista un plan de restructurare deoarece unele institutiii sunt infiintate prin lege si restructurarea lor trebuie facuta tot prin lege. Un proiect de restructurare s-a facut insa public si va fi prezentat", a adauga Vladescu.

Evaziunea primeste cartonas galben, Vladescu nu

Intrebat de un ziarist cate cartonase galbene a primit (n.red- facandu-se referire la declaratia lui Emil Boc, cum ca Vladescu a primit un cartonas galben pentru afirmatiile sale legate de eliminarea cotei unice, oficialul neavand mandat sa discute public despre aceasta tema), Vladescu a precizat ca cei sanctionati astfel sunt evazionistii. "In normele acestea (n.red- privind evaziunea fiscala) dam cartonase galbene evzionistilor fiscali", a raspuns Vladescu.

Potrivit acestuia, lupta cu evaziunea fiscala incepe sa prinda contur, iar veniturile din accize au crescut in luna iulie.

"Producatorii de tigatere au constat o reducere a evaziunii de cand au inceput actiunile", a conchis el.

