Bursa nu e prea incantata de Vladescu la Finante

Eventuala preluare a functiei de ministru al Finantelor Publice de catre Sebastian Vladescu a generat unele temeri in randul unor brokeri si investitori pe piata de capital in ceea ce priveste impozitarea castigurilor din tranzactiile bursiere.

"Nu am uitat o declaratie mai veche a lui Sebastian Vladescu, care compara bursa cu o carnatarie", a spus, pentru Agerpres, reprezentantul unei case de brokeraj, care a adaugat ca este pesimist in ceea ce priveste mentinerea neimpozitarii castigurilor pe piata de capital, masura adoptata pentru anul 2009 in conditiile crizei.

O serie de actori pe piata de capital s-au simtit jigniti si revoltati de afirmatiile ministrului de finante Sebastian Vladescu, din toamna anului 2005.

