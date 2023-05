Sebastian Vladescu ameninta cu demisia

Majorarea pensiilor si constructia bugetara pe 2008 au facut obiectul unor divergente intre ministrul de finante, Varujan Vosganian, si Sebastian Vladescu, fost detinator al portofoliului, acesta din urma decizand sa renunte, pana la sfarsitul anului, la functia de secretar de stat din Finante.

"Avem viziuni diferite. Cresterea pensiilor este nesustenabila. Nu stiu care sunt sursele de finantare, iar alegerea salariului mediu brut ca parametru de majorare este o mare capcana. Voi pleca pentru ca nu mai am ce face aici", a declarat pentru NewsIn, Sebastian Vladescu.

Vladescu a precizat ca va reunuta la post dupa ce va finaliza privatizarea Automobile Craiova, fiind presedintele Comisiei de privatizare, si dupa ce Comisia Europeana va aproba, in septembrie, ultimelor doua Programe Operationale Sectoriale. "Nu stiu ce voi face mai departe", a adaugat Vladescu.

Liberalul Sebastian Vladescu a fost demis din functia de ministru al Finantelor in aprilie 2007, odata cu eliminarea PD de la guvernare si numirea unui nou Cabinet Tariceanu format din PNL si UDMR.

Intrebat de ce a acceptat sa ramana in Finante ca secretar de stat, dupa demiterea sa, Vladescu a afirmat ca acelasi prieten care l-a rugat in 2006 sa ocupe functia de ministru, l-a rugat in aprilie 2007 sa accepte functia de secretar de stat pe domeniul fondurilor europene.

"Eu nu am orgolii. Acelasi prieten Calin (n.r. premierul Calin Popescu Tariceanu) m-a rugat sa raman sa ma ocup de fondurile europene. Numirea unei persoane noi in relatia cu UE ar fi compromis Programele Operationale si am fi riscat sa nu primim anul acesta fondurile structurale", a spus Vladescu.

In opinia lui Vladescu, majorarea pensiilor va crea un blocaj financiar in bugetul asigurarilor sociale si va fi un precedent in relatia Guvernului cu alte categorii sociale. Vladescu crede ca si sindicatele vor fi indreptatite sa ceara Guvernului majorari de salarii, iar cresterea pensiilor in functie de salariul mediu brut este o mare capcana.

"Salariul mediu brut este un indicator stabilit postfactum. Este anuntat de Statistica abia dupa ce a fost deja inregistrat. Daca va fi mai mare decat se asteptau, guvernantii vor fi obligati sa majoreze pensiile in raport cu acest indicator pentru ca asa spune legea", a explicat Vladescu.

Parlamentul a votat, la sfirsitul lunii iunie, modificarea legii pensiilor prin care valoarea punctului de pensie va creste, in 2008, la 37,5% din salariul mediu brut, de la 31%, in prezent. Valoarea punctului de pensie ar urma sa creasca la 45% in 2009.

Ministrul finantelor Varujan Vosganian a prezentat saptamana trecuta parametrii bugetului pe 2008, potrivit carora vor fi venituri de 39% din PIB si cheltuieli de 41,7% din PIB. In 2006 veniturile bugetare realizate au fost de 29% din PIB.