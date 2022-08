Vladescu: Traficul cu tigari e nimic, fata de contrabanda cu benzina

Sebastian Vladescu sustine ca actiunea autoritatilor privind contrabanda cu tigari la vama este un pas inainte in lupta cu evaziunea fiscala in general.

Fostul ministru al Finantelor a afirmat, pentru Bursa: "Contrabanda cu tigari este in cea mai mare parte o contrabanda marunta. Daca a fost demarata o ancheta si aceasta s-a facut temeinic, ea nu se va opri, in cazul ca a existat un sistem de colecta piramidal. Insa opinia mea este ca, in ceea ce priveste contrabanda cu tigari, mai mult decat colecte zonale nu s-au facut. Lucrurile erau amenajate local, cu coniventa mai multor institutii, gen vama, politie".

Evaziunea fiscala este un fenomen complex, cu temeiuri care trebuie judecate specific fiecarui domeniu in care se manifesta, apreciaza fostul ministru al Finantelor, comparand contrabanda de tigari cu cea de benzina si evaziunea din sfera agro-alimentara.

Sebastian Vladescu spune ca exista o mare diferenta intre contrabanda cu tigari si cea cu produse petroliere: "Sunt lumi diferite, sunt depozite fiscale diferite. La Oil Terminal, discutam de trenuri, cisterne, conducte, la granita cu Ucraina, de exemplu, este vorba despre vapoare care mai fac operatiuni cu motorina scoasa fara accize, descarcata in portul urmator si introdusa in Romania".

Ads

Contrabanda cu produse petroliere este o zona in care evaziunea fiscala se face en-gros, contrabanda cu tigari este in cea mai mare parte o afacere marunta, considera Vladescu: "Pe piata produselor petroliere este o mare lupta de dus, acolo trebuie vazut cat de departe merg canalele de distributie".

Vladescu sustine ca punctul nodal pentru contrabanda cu produse petroliere este Oil Terminal Constanta si ca ele ajung, in cea mai mare parte, in zona Sibiu, Tg. Mures, Cluj, unde numarul benzinarilor independenti este mai mare decat in estul sau in sudul tarii.

In cazul ca fostul ministru al Finantelor apreciaza corect proportiile dintre contrabanda cu tigari si cea cu benzina, ne putem imagina ce cutremur ar trai societatea romaneasca, daca dupa acest urias scandal al vamilor, ar urma un control la cifra octanica.

Ads

Evaziunea pe piata alimentara, determinata de saracie

Dar, daca evaziunea din domeniul benzinei si al tigarilor isi trage castigurile din competitia neloiala cu producatorii si comerciantii care respecta legea si care isi vad cifra de afaceri diminuata proportional cu cota de piata "neagra", in domeniul agro-alimentar, evaziunea este sustinuta de starea paupera a populatiei.

Sebastian Vladescu a declarat: "Zona de evaziune fiscala in piata produselor alimentare - legume, fructe, carne, produse din carne, lapte - este foarte legata de saracie. Intotdeauna cumparatorul final va achizitiona produsul mai ieftin si mai prost. Cu cat oamenii sunt mai saraci, cu atat va fi mai greu sa te lupti cu evaziunea fiscala. Noi incasam foarte putin TVA comparativ cu alte tari - o buna parte din TVA din alte tari provine din vanzarile de bunuri de larg consum. La noi, pe piata carnii de exemplu, probabil ca jumatate din carne este vanduta in zecile de mii magazine necontrolabile care ar trebui inchise".

Ads