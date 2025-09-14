Noul premier francez își începe mandatul cu retragerea unei propuneri controversate. Și totuși este mai puțin popular decât predecesorul său, cel care a propus-o

Sébastien Lecornu, premierul Franței, a anunțat sâmbătă, 13 septembrie, retragerea propunerii - foarte criticate și nepopulare - de eliminare a două zile de sărbătoare legală pe care o preconiza predecesorul său François Bayrou, arătând în același timp bunăvoință față de stânga, pentru a ieși din impasul bugetar, relatează AFP.

„Am decis să retrag eliminarea a două zile de sărbătoare legală”, a declarat noul șef al guvernului, în primul său interviu acordat presei locale în urma unei vizite în orașul Mâcon (centru-est).

Aflat în prefectura Saône-et-Loire, el a dedicat primele sale declarații unuia dintre subiectele de mare preocupare pentru francezi, și anume lipsa medicilor. Noul premier dorește să construiască până în 2027 o rețea națională de 5.000 de centre „France Santé” pentru a îmbunătăți accesul la îngrijiri medicale.

La doar patru zile după numirea sa în funcție, noul și tânărul premier (39 de ani), care la sosirea sa la Matignon a promis o „ruptură” cu predecesorul său, a asigurat ziarele regionale că mizează pe „dialogul cu partenerii sociali” pentru a găsi „alte surse de finanțare” decât renunțarea la două zile libere care, potrivit lui François Bayrou, ar fi urmat să aducă 4,2 miliarde de euro în bugetul pentru 2026.

Pe de altă parte, Sébastien Lecornu a pus capăt speculațiilor privind redeschiderea negocierilor între sindicate și patronate pe tema pensiilor: nu are intenția să facă acest lucru.

CE STRATEGIE POLITICĂ ARE

Pentru a face bugetul să treacă în Adunarea Națională, el se îndreaptă clar spre stânga. „Îmi doresc o discuție parlamentară modernă și sinceră, la un nivel foarte bun, cu PS (socialiștii), ecologiștii și Partidul Comunist”, a declarat el, salutând „stânga republicană” care „trebuie să se emancipeze față de La France insoumise (stânga radicală)”. „Va fi dificil, dar necesar pentru a oferi țării un buget”, a declarat el.

Tonul este foarte diferit când prim-ministrul vorbește despre Rassemblement National (RN, dreapta radicală). „Dacă mă întrebați dacă trebuie să încheiem un acord politic cu RN, răspunsul este evident nu. În schimb, a refuza să discutăm în Adunare cu deputați aleși de o treime din francezi nu ar avea niciun sens”, a explicat el.

Sébastien Lecornu încearcă astfel să convingă atât opinia publică, cât și forțele politice de justețea metodei sale: găsirea unor puncte comune, în special în ceea ce privește bugetul, care să permită guvernarea fără majoritate parlamentară.

TAXAREA AVERILOR MARI

Întrebat despre posibila introducere a unei taxe pe averile foarte mari, numită „Zucman” (după numele economistului Gabriel Zucman), așa cum solicită stânga, Lecornu s-a declarat gata să lucreze la „chestiuni de justiție fiscală”, apelând în același timp la „atenție față de patrimoniul profesional, deoarece acesta este cel care permite crearea de locuri de muncă și creștere economică”.

Președintele asociației Medef, Patrick Martin, a avertizat că va fi organizată o „mare mobilizare patronală” dacă impozitele pe companii vor fi majorate. Pentru el, taxa Zucman se aseamănă în anumite cazuri cu „o spoliere”.

Sébastien Lecornu rămâne, de asemenea, foarte prudent în privința unei alte cereri a PS - renunțarea la invocarea articolului 49.3 din Constituție, care permite asumarea guvernamentală. El ar prefera să nu îl utilizeze, dar nu dorește să renunțe din start la acest instrument constituțional pentru a adopta bugetul. „Dacă ar fi așa, nu ar fi doar un eșec al guvernului, ar fi un eșec pentru toți, dar Franța trebuie să aibă un buget”, a explicat el.

În ceea ce privește schimbările, prim-ministrul a anunțat, de asemenea, deschiderea „încă de săptămâna viitoare” a consultărilor în vederea „unui mare act de descentralizare, clarificare și libertate locală”.

„Trebuie să definim ce așteptăm de la stat, într-un moment în care așteptările sunt din ce în ce mai mari, în special în ceea ce privește funcțiile suverane”, a preconizat el, fără a exclude fuziunea sau închiderea unor agenții guvernamentale.

ÎNTRE STÂNGA ȘI DREAPTA

În această delicată discuție bugetară, Sébastien Lecornu trebuie să facă concesii socialiștilor, pentru a evita ca aceștia să-i cenzureze guvernul, dar în același timp fără a-și îndepărta aliații din partidul de dreapta Les Républicains (LR).

Comentând vineri seara scăderea ratingului datoriei franceze de către agenția americană Fitch, ministrul demisionar de interne și președintele LR, Bruno Retailleau, i-a adresat un avertisment voalat. El a pus sub semnul întrebării „deceniile de eroare bugetară”, dar a respins și propunerile socialiste care nu vor face decât „să agraveze situația”.

Ales local în Eure, unde a fost primar, președinte de departament și senator, provenind din dreapta, Sébastien Lecornu este unul dintre cei mai apropiați susținători ai lui Emmanuel Macron, la al cărui partid a aderat în 2017. Înainte de sosirea sa la Matignon, a fost ministru al apărării din 2022, rezistând în funcție în cadrul cabinetelor care s-au perindat de atunci.

„Această loialitate față de președintele Republicii îmi oferă tocmai libertatea de a adapta acțiunea guvernamentală la circumstanțe”, a comentat el în interviul publicat sâmbătă.

COTELE DE POPULARITATE ÎN POLITICA FRANCEZĂ

Noul prim-ministru francez Sébastien Lecornu a avut un start mai slab decât predecesorul său François Bayrou în sondajele de opinie la sosirea sa la Matignon, în timp ce Emmanuel Macron înregistrează cel mai slab scor din 2017, potrivit barometrului Ipsos/BVA realizat la comanda La Tribune Dimanche.

Cu doar 16% opinii favorabile (față de 40% opinii nefavorabile), șeful guvernului are rezultate mai slabe decât predecesorul său François Bayrou (20%) la momentul numirii sale și este chiar depășit cu mult de Gabriel Attal (37%), Michel Barnier (34%) și Élisabeth Borne (27%). În plus, 60% dintre francezi consideră că nu va reuși să ajungă la un compromis cu partidele de opoziție pentru adoptarea bugetului pe 2026.

În ceea ce-l privește pe președintele Emmanuel Macron, acesta atinge în acest barometru cel mai scăzut nivel din istorie de la sosirea sa la Élysée în 2017, cu doar 17% opinii favorabile și o cădere vertiginoasă de 18 puncte în rândul propriului electorat.

Printre personalitățile cu care francezii ar fi mulțumiți dacă ar ajunge la președinția țării, președintele RN Jordan Bardella se află în frunte (35%), urmat de mentorul său, Marine Le Pen (32%), apoi de ministrul de interne Bruno Retailleau (27%), care îl devansează pe fostul prim-ministru Édouard Philippe (25%).

Raphaël Glucksmann, prima personalitate de stânga din acest clasament, se află abia pe locul opt (18%).

Sondajul a fost realizat în perioada 11-12 septembrie, pe internet, pe un eșantion reprezentativ de 1.000 de persoane, conform metodei cotelor.

