Explozie la o fabrică de procesat lemnul din Sebeş. Uzina e a unei companii austriece. A fost activat Planul roşu de intervenţie FOTO/VIDEO

Exploizie urmată de incendiu la o fabrică din Sebeș

Un incendiu a izbucnit, luni, 1 septembrie 2025, pe platforma industrială din cadrul Kronospan Sebeș. A fost activat Planul Roșu, iar la fața locului a fost trimis un elicopter, mai multe autospeciale și o mașină pentru transport roboți de la ISU Mureș.

Patru persoane au fost rănite - două au suferit arsuri, iar două au traumatisme - în urma unui incendiu izbucnit luni la o fabrică de prelucrare a lemnului din Sebeş, conform informațiilor preliminare transmise de IGSU.

”Până în acest moment au fost identificate patru victime conștiente: două dintre acestea prezintă arsuri pe aproximativ 20% din suprafața corporală și vor fi transportate la spital, iar alte două, care au suferit traumatisme, primesc îngrijiri medicale la fața locului. La intervenție este prezent și un elicopter SMURD”, transmite IGSU.

”Detașamentul de pompieri Sebeş intervine pentru stingerea unui incendiu în municipiul Sebeş, str. Mihail Kogălniceanu”, a anunțat ISU Alba.

Pentru gestionarea eficientă a situației, la nivelul județului Alba a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

La locul evenimentului au fost alocate 5 mașini de stingere, o autoscară, o ambulanță SMURD, o autospecială pentru transport victime multiple și 2 ambulanțe SAJ.

În sprijin au fost trimise și 1 echipaj CBRN de la ISU Sibiu, respectiv autospeciala pentru transport roboți de la ISU Mureș.

