Seceta a lovit din aprilie jumătate din Europa. Record depășit 4 luni la rând. Cele mai afectate zone sunt Europa de Est și Balcanii

Observatorul European al Secetei (EDO) a transmis date îngrijorătoare la începutul lunii august. Peste jumătate (52%) din solurile de pe continent și ale coastelor mediteraneene au fost lovite de secetă încă din luna aprilie, iar indicatorul de secetă notează recorduri lunare pentru 4 luni consecutive.

Rata de 52% este cea mai ridicată înregistrată pentru luna iulie de la începutul observațiilor în 2012, cu 21 de puncte procentuale peste media din perioada 2012-2024. Seceta din regiune a doborât recorduri lunare în fiecare lună de la începutul anului.

Indicatorul de secetă al observatorului programului european Copernicus, bazat pe observații satelitare, combină trei parametri: precipitații, umiditatea solului și starea vegetației. Acesta are trei niveluri de secetă - atenționare, avertizare, alertă.

Europa de Est și Balcanii sunt deosebit de afectați. În mai multe țări, proporția solurilor aflate în stare de alertă a crescut brusc: în Ungaria, aceasta a trecut de la 9% în iunie la 56% în iulie, în Kosovo de la 6% la 43% și în Bosnia-Herțegovina de la 1% la 23%.

Valurile de căldură care lovesc Balcanii de la începutul verii sunt însoțite de un număr record de incendii, inclusiv în depozitele de deșeuri în aer liber, adesea ilegale, care emit fum și gaze toxice.

Turcia și Franța, printre țările cele mai afectate de secetă

În estul Mediteranei, Turcia este, de asemenea, afectată de o secetă persistentă, care a cuprins peste 60% din țară în fiecare lună începând din martie și favorizează apariția incendiilor. Vineri, 8 august, incendiile din vestul țării au dus la evacuarea a trei sate și la închiderea traficului maritim în strâmtoarea Dardanele.

Ads

În Europa de Vest, situația este mai contrastantă. În Franța, peste două treimi din soluri au fost afectate de secetă în iulie (68%), în creștere semnificativă față de iunie (44%). Țara a suferit unul dintre cele mai mari incendii din istoria sa: 13.000 de hectare de vegetație au ars în departamentul Aude, în sudul țării. Franța se confruntă acum cu un nou val de caniculă, al doilea din această vară.

În Regatul Unit, situația se îmbunătățește față de lunile anterioare, dar peste două treimi din țară se confruntă în continuare cu un deficit de apă.

Spania și Portugalia rămân relativ ferite, cu rate de secetă scăzute (7% și, respectiv, 5%).

Ads