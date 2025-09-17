Patru români plecați la muncă în Germania au primit bătaie în loc de salarii. Sechestrați și obligați să muncească de către un conațional care îi amenința: „Vă crucific ca pe Iisus”

Patru români, printre care și o femeie, au trăit un adevărat coșmar în Germania, unde au fost păcăliți cu promisiunea unui trai decent, dar au ajuns închiși într-o hală insalubră și obligați să muncească fără plată. Ținuți cu lacătul, amenințați cu moartea și hrăniți cu porții insuficiente, oamenii au fost victimele unui român de 52 de ani, judecat acum pentru exploatare și privare de libertate.

Cei patru români au plecat spre orașul Neumünster, în nordul Germaniei, cu gândul că vor câștiga bani mai mulți, însă au ajuns prizonieri într-o hală insalubră, unde luni întregi au fost exploatați de către un alt român, arată ziarul german Kieler Nachrichten, citat de Libertatea.ro.

Bărbații au muncit pe diferite șantiere, câte 12 ore pe zi, fără zile libere. Atunci când nu erau duși la muncă, erau obligați să sudeze sau să taie materiale în depozit. Noaptea, agresorul îi încuia în hală cu un lacăt.

Femeia a fost forțată să stea mai tot timpul în hală și să facă treburile casnice: să spele, să gătească și să curețe. Avea voie să iasă doar la cumpărături, însoțită de soția inculpatului, aflată, la rândul ei, sub anchetă într-un proces separat.

Amenițați cu moartea

Românul care îi agresa, în vârstă de 52 de ani, i-a amenințat că-i omoară.

„Trebuie să muncești, altfel te omor” sau „Vă crucific ca pe Iisus” sunt doar câteva dintre replicile consemnate de procurori.

În februarie 2025, unul dintre bărbați a reușit să fugă. Pentru că nu vorbea deloc germană, a fost ajutat de un angajat al organizației Diakonie din Neumünster, care l-a sprijinit să depună plângere la poliție.

Agresorul a încercat să-l facă să-și retragă plângerea, oferindu-i 1.700 de euro în numerar, însă acesta nu a acceptat. Autoritățile au intervenit și au salvat alți prizonieri, iar autoritatea vamală germană a făcut o percheziție la locuința și sediul inculpatului.

Acolo au găsit dovezi și au eliberat un alt român, încă ținut prizonier în hală, în condiții mizere. Bărbatul de 52 de ani a fost trimis în fața instanței de la Kiel. El este acuzat de exploatare, privare de libertate și violență.

