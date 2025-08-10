Secretarul SUA al Apărării a distribuit un clip în care mai mulți pastori spun că femeilor ar trebui să le fie luat dreptul de vot VIDEO

Autor: Maria Popa
Duminica, 10 August 2025, ora 16:05
318 citiri
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth FOTO: Hepta

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a distribuit un clip în care mai mulți pastori susțin că femeilor nu ar trebui să li se permită să voteze.

Pete Hegseth a republicat pe contul său de X un fragment dintr-un reportaj CNN intitulat „Cruciada pentru dominația creștină în era Trump”, transmite Le Figaro.

„Totul pentru Hristos, toată viața”, a scris Pete Hegseth în cadrul postării.

Fragmentul republicat de Hegseth îl arată pe pastorul Doug Wilson, un naționalist creștin conservator care a cofondat Comunitatea Bisericilor Evanghelice Reformate (CREC) cu sediul în Idaho.

CREC reunește în prezent mii de credincioși, „Kirkers”, dintre care unul dintre cei mai eminenți este secretarul american al Apărării.

Hegseth „apreciază foarte mult numeroasele scrieri și învățături ale lui Doug Wilson”, a spus sâmbătă, 9 august, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, și a adăugat că șeful său „este un membru mândru al unei biserici afiliate” la CREC.

În reportajul realizat de CNN, Doug Wilson spune că: „Mi-ar plăcea să văd această națiune devenind o națiune creștină și mi-ar plăcea ca această lume să fie o lume creștină”.

Wilson și-a expus și viziunea sa asupra rolului femeilor.

„Nu este nevoie de niciun talent pentru a te reproduce biologic”, a declarat el.

De asemenea, în viziunea sa asupra societății creștine, femeile, ca indivizi, nu ar trebui să voteze.

Această afirmație este susținută și de alți pastori afiliați bisericilor CREC.

„În societatea mea ideală, am vota pe gospodărie. Eu aș fi cel care ar vota, dar după ce aș discuta cu familia mea”, spune un alt pastor, Toby Sumpter.

Pastorul Jared Longshore se declară în favoarea abolirii celui de-al 19-lea amendament al Constituției, cel care a extins dreptul de vot al femeilor în toate Statele Unite.

Tot în cadrul reportajului, pastorul Doug Wilson spune că femeile nu ar trebui să ocupe funcții de conducere în armată sau să poată ocupa roluri de luptă, la fel cum nu ar trebui să ocupe funcții înalte în Biserică.

Fiind întrebat despre o declarație controversată făcută în anii '90, în care spunea că există „o relație afectuoasă între un sclav și stăpânul său”, pastorul, care este și în favoarea interzicerii homosexualității, afirmă că nu și-a schimbat părerea: „Unii proprietari de sclavi erau oribili, dar alții erau oameni decenți”.

Administrația lui Trump își intensifică eforturile de promovare a naționalismului creștin.

Prin februarie, la Casa Albă a fost creat un birou al credinței, iar Hegseth a instituit celebrarea unei liturghii cu pastorul său personal o dată pe lună la Pentagon.

Pete Hegseth, cea mai înaltă cunoștință a fondatorului CREC din administrația americană, a susținut deja public mișcarea lui Doug Wilson, iar acest lucru reiese dintr-un fragment al reportajului.

#secretar american aparare, #pete hegseth, #Femei, #vot, #pastor, #administratia trump 2, #Donald Trump presedinte SUA , #SUA
