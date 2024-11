Cine i-a luat locul lui Geoană la NATO. Mark Rutte: ”Crede cu adevărat în Alianță”

Radmila Şekerinska, fost ministru al Apărării în Macedonia de Nord, a fost numită marţi, 19 noiembrie, în funcţia de secretar general adjunct al NATO, în locul românului Mircea Geoană, informează EFE.

Secretarul general al Alianţei Atlantice, Mark Rutte, "a decis să o numească pe Radmila Şekerinska, din Macedonia de Nord, în calitate de viitor secretar general adjunct", a anunţat organizaţia transatlantică într-un comunicat.

"Sunt bucuros să anunţ numirea Radmilei Şekerinska în funcţia de viitor secretar general adjunct. Ea crede cu adevărat în NATO, cunoaşte munca pe care o implică aderarea la Alianţă şi ce înseamnă să fii membru cu drepturi depline", a declarat Rutte, care a spus că "aşteaptă cu nerăbdare să lucreze cu ea în această funcţie importantă".

Anterior, Şekerinska a fost viceprim-ministru al integrării europene şi ministru al Apărării Macedoniei de Nord, inclusiv în perioada premergătoare aderării ţării sale la NATO în 2020.

Alianţa a indicat că Şekerinska îşi va prelua noua funcţie la sfârşitul acestui an.

Congratulations to former Deputy Prime Minister & Minister of Defence of North Macedonia Radmila @Sekerinska on her appointment as the next Deputy Secretary General of NATO! As SecGen Mark Rutte highlights she is a true believer in #NATO & will be a great asset to our Alliance. https://t.co/9ZvvqJOMWK