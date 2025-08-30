Secretarul general al Consiliului Europei a fost internat în spital. Starea lui Alain Berset ”nu era îngrijorătoare”

Secretarul general al Consiliului Europei (CoE), elvețianul Alain Berset, a fost spitalizat, însă starea sa ”nu era îngrijorătoare”, anunță sâmbătă instituția, gardianul drepturilor omului în Europa, relatează AFP.

”Secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, a fost spitalizat în noaptea de vineri spre sâmbătă. Starea sa nu este îngrijorătoare, însă va rămâne sub observație câteva zile, ca măsură de precauție”, anunță într-un comunicat Consiliul Europei.

Participarea sa la Forumul Strategic de la Bled, în Slovenia, luni și marți, a fost anulată, precizează instituția, iar ”în acest stadiu participarea sa la angajamentele prevăzute săptămâna viitoare rămâne incertă”.

Consiliul Europei, înființat în 1945, la Strasbourg, reunește 46 de țări, după excluderea Rusiei în 2022, în urma invaziei Ucrainei.

Alain Berset, în vârstă de 53 de ani, a devenit secretarul general al CoE în septembrie 2024.

Anterior, Berset a fost ministru în Guvernul elvețian (Consiliul Federal), în perioada 2012-2023. El a deținut în două rânduri președinția rotativă a Confederației helvetice, în 2018 și în 2023.

