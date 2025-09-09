Secretarul Trezoreriei SUA anunță care vor fi consecințele dacă Curtea Supremă anulează tarifele lui Trump. „Ar fi un dezastru”

Autor: Maria Popa
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 07:45
422 citiri
Secretarul Trezoreriei SUA anunță care vor fi consecințele dacă Curtea Supremă anulează tarifele lui Trump. „Ar fi un dezastru”
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent Foto: Captură video/X/@WallStreetApes

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat duminică, 7 septembrie, că este ”încrezător” că planul tarifar al preşedintelui Donald Trump va fi confirmat de Curtea Supremă, dar a avertizat că, dacă instanţa va decide contrariul, guvernul va fi obligat să returneze sume uriaşe companiilor afectate, transmite CNBC.

Administraţia Trump a cerut săptămâna trecută Curţii Supreme ”o decizie accelerată” pentru a răsturna hotărârea unei instanţe de apel care a stabilit că majoritatea tarifelor impuse pe importuri sunt ilegale.

”Dacă tarifele sunt anulate, ar trebui să rambursăm aproximativ jumătate dintre acestea, ceea ce ar fi un dezastru pentru Trezorerie. Totuşi, dacă instanţa decide, va trebui să respectăm hotărârea”, a spus Bessent într-un interviu acordat emisiunii ”Meet the Press” a postului NBC.

„O perturbare semnificativă”

În mod normal, Curtea Supremă ar putea emite o decizie abia la începutul verii viitoare. Însă Bessent a avertizat că o amânare până în iunie 2026 ar putea însemna că deja s-ar fi colectat între 750 de miliarde şi 1.000 de miliarde de dolari din tarife, iar returnarea lor ar provoca ”o perturbare semnificativă”.

O asemenea obligaţie de rambursare ar genera un câştig fără precedent pentru companiile şi entităţile care au suportat aceste taxe vamale.

#secretar trezorerie SUA, #scott bessent, #tarife donald trump, #rambursari, #Curtea Suprema SUA, #administratia trump 2 , #SUA
