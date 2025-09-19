Flavius Nedelcea, secretarul de stat de la Ministerul Economiei reținut de DNA, a fost eliberat din funcție. Decizia luată de Bolojan

Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 21:21
Premierul Ilie Bolojan - FOTO Hepta

Premierul Ilie Bolojan a înlocuit din funcții doi secretari de stat de la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, conform unor decizii care au fost publicate în ziua de vineri, 19 septembrie, în Monitorul Oficial.

Cei doi secretari de stat eliberați din funcții sunt Flavius Constantin Nedelcea şi Cristina Breşug. Pentru ambii, propunerile de eliberare din funcții au fost formulate de ministrul Economiei, încă din data de 28 august 2025. Nu este clar de ce premierul a întârziat să dea curs acestor propuneri ale ministrului. În schimb, la data de 19 septembrie (cu puțin înainte ca premierul să emită aceste decizii), DNA a anunțat că l-a reținut pe secretarul de stat Constantin Nedelcea, într-un dosar în care este acuzat de abuz în serviciu. Potrivit DNA, Nedelcea este cercetat pentru comiterea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată.

În locul celor doi secretari de stat eliberați din funcții, la Ministerul Economiei au fost numiți Viorel Băltărețu şi Iulian Cosmin Mărgeloiu.

Aceste înlocuiri în funcții ale secretarilor de stat vin după ce, în ultimele zile, între partidele din coaliția de guvernare (PSD, PNL, USR, UDMR) s-au purtat negocieri pentru împărțirea funcțiilor de secretari de stat și de prefecți.

