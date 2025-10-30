Secrete ale civilizației mayașe, descifrate de experți după sute de ani. Predicții din viitor care s-au adeverit cu precizie VIDEO

Autor: George Titus Albulescu
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 02:00
123 citiri
Calendarul mayaș care apare în Codexul de la Dresda FOTO: Public Domain

Un nou studiu publicat în revista Science Advances pe 22 octombrie 2025, de către o echipă de savanți de la Universitățile Albany și SUNY Plattsburgh din Statele Unite, a reușit să descifreze secrete ale civilizațiie mayașe, după sute de ani. Cercetările revoluționare au dezvăluit în sfârșit secretele din spatele uneia dintre cele mai mari realizări ale astronomiei antice. Civilizația mayașă a deținut remarcabila capacitate de a prezice eclipsele solare cu o precizie uimitoare timp de peste 700 de ani, folosind doar observații atente și un geniu matematic.

Un studiu inovator dezvăluie cum acești observatori ai cerului din Mesoamerica și-au dezvoltat și menținut sistemul sofisticat de predicție prin intermediul faimosului Codex Dresda, potrivit Ancient Origins.

Codexul Dresda, cel mai complet manuscris mayaș care a supraviețuit, conține un tabel complex de predicție a eclipselor care acoperă 405 luni lunare. Timp de mai bine de un secol, cercetătorii s-au străduit să înțeleagă pe deplin cum funcționa acest document antic. Studiile anterioare nu au putut explica structura de bază a tabelului sau mecanismele pe care astronomii mayași le-au folosit pentru a-l actualiza de-a lungul generațiilor. Dar, noua cercetare completează aceste detalii lipsă și răstoarnă presupunerile de mult timp.

Cercetătorii au descoperit că ciclul de 405 luni nu a fost inițial conceput deloc pentru predicția eclipselor. În schimb, a rezultat dintr-un calendar lunar atent aliniat cu calendarul sacru de divinație de 260 de zile al mayașilor. Folosind modele statistice avansate, echipa de cercetare a demonstrat că durata ciclului de 405 luni, de 11.960 de zile, se aliniază mult mai precis cu calendarul de 260 de zile decât cu ciclurile reale de eclipse. Acest calendar sacru, folosit de preoții mayași pentru a diviniza destinele individuale pe baza datelor de naștere, a devenit fundamentul pentru înțelegerea evenimentelor cerești.

„Specialiști în calendar, mayași anticipau eclipsele solare prin corelarea apariției acestora cu datele din calendarul lor de divinație de 260 de zile”, au explicat cercetătorii în lucrarea lor. Tabelul eclipselor a evoluat direct din această corelație dintre ciclurile lunare și timpul sacru.

Urmărind modelele în care eclipsele au avut loc la date similare în cadrul calendarului lor religios, astronomii mayași au putut identifica relațiile matematice care guvernează aceste evenimente cerești. Perioada de 11.960 de zile este egală cu exact 46 de cicluri din calendarul lor de 260 de zile, ceea ce o face mult mai utilă pentru armonizarea calendarului decât simpla urmărire a eclipselor.

Cercetătorii au rezolvat misterul îndelungat al modului în care mayașii au menținut acuratețea predicțiilor timp de peste 700 de ani. Anterior, cercetătorii presupuneau că, odată ce un tabel de 405 luni era complet, astronomii ar începe pur și simplu unul nou de la data de încheiere.

Predicții uluitoare ale mayașilor, fără instrumente moderne

Cu toate acestea, modelarea matematică pe baza unei baze de date istorice a eclipselor solare reale vizibile mayașilor între anii 350 și 1150 d.Hr. a dezvăluit o abordare mult mai sofisticată. Mayașii foloseau un sistem de tabele suprapuse, resetând noile cicluri la intervale precise de 223 sau 358 de luni înainte de încheierea tabelului anterior.

Acest sistem inteligent corecta micile erori astronomice care se acumulau în timp. Fără aceste ajustări, predicțiile s-ar îndepărta treptat de datele reale ale eclipselor. Echipa de cercetare a descoperit că, prin repornirea tabelelor la aceste intervale optime, menținând un raport de patru resetări la 358 de luni pentru fiecare resetare la 223 de luni, astronomii mayași puteau prezice fiecare eclipsă solară observabilă timp de secole. Acest nivel de precizie matematică rivalizează cu metodele computaționale moderne, obținute fără telescoape, computere sau chiar unelte metalice.

Studiul a dezvăluit, de asemenea, modul în care astronomii mayași recunoșteau „familiile” de eclipse - grupuri de eclipse care au loc la intervale de 88 de luni. Toate cele 55 de stații de predicție prevăzute în Codexul Dresden aparțin uneia dintre cele trei familii distincte, fiecare urmând acest model.

Acest principiu organizațional, combinat cu înțelegerea lor a recurenței aproape de 520 de zile a eclipselor în calendarul lor sacru, a format coloana vertebrală a sistemului lor predictiv. Potrivit cercetătorilor, observațiile efectuate pe parcursul a aproximativ trei treceri printr-un ciclu de 405 luni ar fi furnizat date suficiente pentru a dezvolta acest cadru, sugerând că tabele funcționale de eclipse existau în jurul anului 550 d.Hr.

Cercetătorii observă că astronomii mayași au folosit un raport de 1.447 de zile la 49 de luni ca model de calcul pentru ciclurile lunare. Acest raport, precis cu câteva secunde față de măsurătorile moderne, le-a permis să proiecteze fazele lunare departe în viitor.

Alegerea a 405 luni ca lungime a ciclului reflectă o înțelegere profundă a relațiilor numerice - este prima perioadă de luni din sistemul lor de numărare care este egală exact cu un multiplu de 260 de zile atunci când este calculată folosind raportul lor de 1.447 de zile. Această eleganță matematică sugerează că tabelul a apărut în mod natural din studiile lor calendaristice mai ample, mai degrabă decât doar din observarea eclipselor.

