Secrete ale Bibliei, descifrate de un expert: Ziua exactă când Iisus Hristos a murit VIDEO

Biblia spune că, atunci când Iisus a murit la „ora a noua”, întunericul a învăluit pământul și pământul s-a cutremurat la ultima lui suflare. Deși Scriptura nu oferă o dată exactă, mulți istorici au dezbătut îndelung acest lucru. Acum un cercetător din Statele Unite, Woodrow Michael Kroll descifrează secrete ale Bibliei, arătând ziua exactă când Iisus Hristos a murit pe cruce.

În cartea sa „The Day Jesus Died” (Ziua în care a murit Iisus), Woodrow Michael Kroll îmbină texte biblice, înregistrări istorice și date astronomice, susținând că împreună acestea formează o narațiune coerentă care indică ziua și ora precise, potrivit Daily Mail.

Evangheliile oferă relatări detaliate care duc la moartea lui Iisus, inclusiv Marcu 15:34, care menționează că a murit la „ora a noua”, corespunzând orei 15:00. Ziua evreiască antică era împărțită în douăsprezece ore începând cu răsăritul soarelui, în jurul orei 6:00 dimineața, ceea ce face ca ora a noua să fie la mijlocul după-amiezii.

Kroll a stabilit că Iisus a murit într-o vineri, deoarece toate cele patru Evanghelii descriu crucificarea ca având loc în „Ziua Pregătirii”, ziua dinaintea Sabatului evreiesc, care cade sâmbăta.

Pentru a corobora data, el s-a îndreptat spre cer, folosind calcule astronomice pentru a arăta că, pe 3 aprilie 33 d.Hr., o Lună plină, în concordanță cu Paștele evreiesc, a iluminat Ierusalimul, urmată de o eclipsă lunară parțială vizibilă în acea seară.

Nuanta roșiatică a lunii ar fi apărut la câteva ore după răstignire, făcând referire la cuvintele lui Petru din Faptele Apostolilor 2:20, „luna s-a transformat în sânge”. Înregistrările istorice susțin și ele această cronologie, întrucât Pontius Pilat, conducătorul Iudeei între anii 26 și 36 d.Hr., a supravegheat procesul și execuția lui Iisus.

Instabilitatea politică care a urmat căderii aliatului său Sejanus în anul 31 l-a lăsat pe Pilat vulnerabil, ceea ce explică ezitarea sa în timpul procesului. Conform Bibliei, după ce l-a interogat pe Iisus, Pilat a declarat de mai multe ori că nu a găsit niciun motiv pentru acuzațiile aduse împotriva lui.

Kroll face referire la Piatra lui Pilat, descoperită în 1961, care confirmă rolul lui Pilat, și la osul călcâiului unui om crucificat, găsit în 1968, ale cărui leziuni corespund practicilor romane de execuție descrise în Evanghelii.

Evenimentul pomenit de toate cele patru Evanghelii

Ioan 19:31-33 relatează că, deoarece era Ziua Pregătirii, conducătorii Iudeii au cerut ca trupurile să fie coborâte pentru a evita încălcarea Sabatului. Soldații au rupt picioarele celorlalți crucificați, dar l-au găsit pe Iisus deja mort, confirmând relatarea Evangheliei.

Kroll citează istoricii necreștini Flegon și Thallus, care au furnizat dovezi suplimentare. Deși au supraviețuit doar în fragmente, înregistrările lor despre întunericul de la amiază și cutremurul din timpul celei de-a 202-a Olimpiade, o perioadă de patru ani care s-a încheiat în anul 33 d.Hr., se potrivesc cu descrierea evenimentelor din Evanghelie, întărind data de 3 aprilie ca fiind plauzibilă din punct de vedere istoric.

Kroll se referă și la profeție, bazându-se pe Daniel 9:24-27. Numărând 483 de ani de la decretul din 445 î.Hr. de a reconstrui zidurile Ierusalimului, autorul indică crucificarea în anul 33 d.Hr. Versetul 26 prezice că Unsul va fi omorât, ceea ce se potrivește cu perioada Paștelui și cu eclipsa lunară din acel an. Pe 14 Nisan, data evreiască a Paștelui, moartea lui Iisus la ora 15:00 a oglindit sacrificiul mielului de Paște, înfățișându-l simbolic ca „Mielul lui Dumnezeu” a cărui moarte a ispășit păcatul.

Întunericul de la prânz până la ora 15:00 a subliniat și mai mult semnificația monumentală a evenimentului. Evanghelia după Ioan menționează că Iisus a participat la trei Sărbători de Paști, indicând o slujire care s-a întins pe o perioadă de trei ani, între 29 și 33 d.Hr.

În timp ce unii cercetători au sugerat că Iisus ar fi putut fi crucificat într-o miercuri, Kroll susține că această teorie nu se potrivește cu narațiunile din Evanghelie sau cu obiceiurile evreiești.

El subliniază că Evangheliile plasează în mod consecvent răstignirea imediat înainte de Sabat. În tradiția evreiască, Sabatul începe la apusul soarelui vineri, ceea ce înseamnă că Ziua Pregătirii cade chiar vineri.Kroll examinează, de asemenea, cronologia înmormântării lui Iisus. Conform Scripturii, Iisus a fost pus în mormânt înainte de apusul soarelui în Ziua Pregătirii și a înviat în prima zi a săptămânii, duminica.

Această cronologie împlinește profeția celor trei zile și trei nopți în mormânt menționată în Cartea lui Matei. Kroll explică că, dacă Iisus ar fi fost răstignit miercuri, intervalul dintre moartea și învierea sa ar fi comprimat cronologia, făcând imposibilă potrivirea cu descrierea a trei zile și trei nopți întregi, rămânând în același timp în concordanță cu Evangheliile. În cele din urmă, Kroll observă că toate cele patru Evanghelii sunt de acord cu data de vineri, întărind coerența relatărilor.

