Primarul din Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, a anunțat joi, 13 ianuarie, că au fost finalizate lucrările la noua secție de oncologie a spitalului municipal, unde bolnavii vor beneficia de tratament la standarde europene.

”Refuz să cred că normalitatea înseamnă tratament oncologic pe holurile spitalului cum se întâmplă în prezent.

Când am preluat mandatul, am găsit un contract fără finanțare, iar în curtea spitalului municipal un munte de moloz, o clădire demolată. Așa cum am spus-o și repet, sănătatea, educația și proiectele care aduc creșterea calității câmpulungenilor sunt prioritatea mea.

Astăzi am încheiat o etapă. Avem o clădire la standarde internaționale. Nu am tăiat panglici așa cum fac majoritatea politicienilor și primarilor. Am fost de multe ori pe șantier să urmăresc cum se desfășoară lucrările. Chiar și astăzi am observat mici defecte care vor fi remediate până la sfârșitul săptămânii viitoare.

Sunt pretențioasă, sunt atentă la detalii și îmi doresc ca fiecare câmpulungean să aibă parte de tot ce e mai bun. Faptul că am reușit să găsesc resursele necesare pentru a duce la bun sfârșit acest proiect, faptul că astăzi avem o Secție de Oncologie nouă, nu se datorează unei singure persoane, ci unei întregi echipe. Le mulțumesc tuturor! În special conducerii Spitalului Municipal, consilierului personal pe sănătate și constructorului”, a scris edilul pe Facebook.

Lasconi a precizat că urmează ca noua clădire să fie dotată cu mobilier nou și aparatură de ultimă generație, investiție estimată la aproximativ 1,5 milioane de lei.

”Sunt sigură că va fi posibil să facem asta, indiferent dacă vorbim de bani de la buget sau sponsorizare.

Tot anul acesta o să demarăm un proiect de amenajare a spațiului verde și a căilor de acces din curtea Spitalului Municipal. Mi se pare incredibil că proiectul Secției de Oncologie nu a avut prevăzut și acest lucru. Este foarte important ca bolnavii și familiile lor să beneficieze de un spațiu curat, verde, prietenos, unde să se încarce cu energie pozitivă”, a mai scris Elena Lasconi.

Valoarea investiției depășește 4.800.000 lei, aproape 1.000.000 de euro.

”Deși discuțiile despre acest proiect au început încă din 2016, abia în 2020 constructorul s-a apucat de lucrări. Vorbesc despre o clădire de 800 de metri care nu are doar băi civilizate și pereți curați. Toate încăperile sunt controlate electronic pentru oxigen, fum, apă caldă și căldură, curent electric, ventilație.

Vreau să le mulțumesc și medicilor care au contribuit cu ideile lor, personalului non-medical, electricienilor, muncitorilor, instalatorilor, menajerelor, tuturor celor care au contribuit pentru ca astăzi să avem o secție de oncologie nouă. Sănătate tuturor!”, a conchis primarul.

