Cum pot șoferii din Sectorul 2 să ceară despăgubiri pentru mașinile avariate de furtună. Anunțul primarului

Furtuna puternică de joi seară a produs pagube majore în Sectorul 2 al Capitalei: 33 de copaci doborâți, crengi rupte și chiar un acoperiș smuls de pe un bloc. Primarul Rareș Hopincă a anunțat că proprietarii de autoturisme avariate pot solicita despăgubiri din bugetul local, printr-o procedură simplificată.

„Înțeleg îngrijorarea cetățenilor afectați. În Consiliul Local am adoptat o hotărâre prin care proprietarii de autovehicule avariate de copaci, crengi sau alte efecte ale fenomenelor meteo extreme pot beneficia de despăgubiri din bugetul local”, a transmis edilul.

Pașii pentru obținerea despăgubirilor

Despăgubirile vor acoperi costurile pentru reparații, manoperă, transportul vehiculului avariat și, în caz de distrugere totală, valoarea mașinii stabilită prin expertiză.

„Furtuna cauzată de codul portocaliu de vreme rea a provocat pagube semnificative în Sectorul 2. Echipele noastre au intervenit încă din primele momente, dar bilanțul de până acum arată dimensiunea situației: 33 de copaci prăbușiți, crengi rupte și chiar un acoperiș desprins de pe un bloc.

O dovadă în plus a faptului că spațiul public trebuie întreținut cu mult discernământ și rațiune, pentru că pomii uscați sau netoaletați corect pot produce tragedii.

Înțeleg îngrijorarea cetățenilor afectați. În Consiliul Local am adoptat o hotărâre prin care proprietarii de autovehicule avariate de copaci, crengi sau alte efecte ale fenomenelor meteo extreme pot beneficia de despăgubiri din bugetul local.

Ads

📌 Ce trebuie să faceți dacă v-a fost avariat autoturismul:

1. Declarați evenimentul în maximum 48 de ore la Direcția Generală de Poliție Locală Sector 2, Brigada Rutieră sau ISU. Direcția Generală de Poliție Locală are obligația să realizeze fotografii/înregistrări care să fie incluse la dosar.

2. Depuneți solicitarea de despăgubire în termen de maximum 72 de ore de la producerea prejudiciului. Cererea se poate depune:

o la sediul Primăriei Sectorului 2, sau

o online, într-un mod simplu și rapid.

3. Pregătiți documentele necesare: polița RCA valabilă, ITP valabil, acte de constatare și devize de reparație.

Despăgubirile vor acoperi costurile pentru reparații, manoperă, transportul vehiculului avariat și, în caz de distrugere totală, valoarea mașinii stabilită prin expertiză.

ℹ️ Toate informațiile detaliate și documentele necesare se găsesc în linkul din primul comentariu.

‼️ Este extrem de important să respectați termenul de 72 de ore pentru depunerea solicitării. Dacă nu depuneți cererea în acest interval, dosarul nu va putea fi procesat și nu veți putea beneficia de despăgubire, indiferent de situație.

👉 Vă rog să tratați acest termen ca pe o prioritate imediată, este singura garanție că sprijinul va ajunge acolo unde este nevoie.

Ads