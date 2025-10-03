Cum pot șoferii din Sectorul 2 să ceară despăgubiri pentru mașinile avariate de furtună. Anunțul primarului

Autor: Gabriela Georgescu
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 18:00
99 citiri
Cum pot șoferii din Sectorul 2 să ceară despăgubiri pentru mașinile avariate de furtună. Anunțul primarului
Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2 FOTO Primăria Sector 2

Furtuna puternică de joi seară a produs pagube majore în Sectorul 2 al Capitalei: 33 de copaci doborâți, crengi rupte și chiar un acoperiș smuls de pe un bloc. Primarul Rareș Hopincă a anunțat că proprietarii de autoturisme avariate pot solicita despăgubiri din bugetul local, printr-o procedură simplificată.

„Înțeleg îngrijorarea cetățenilor afectați. În Consiliul Local am adoptat o hotărâre prin care proprietarii de autovehicule avariate de copaci, crengi sau alte efecte ale fenomenelor meteo extreme pot beneficia de despăgubiri din bugetul local”, a transmis edilul.

Pașii pentru obținerea despăgubirilor

Despăgubirile vor acoperi costurile pentru reparații, manoperă, transportul vehiculului avariat și, în caz de distrugere totală, valoarea mașinii stabilită prin expertiză.

„Furtuna cauzată de codul portocaliu de vreme rea a provocat pagube semnificative în Sectorul 2. Echipele noastre au intervenit încă din primele momente, dar bilanțul de până acum arată dimensiunea situației: 33 de copaci prăbușiți, crengi rupte și chiar un acoperiș desprins de pe un bloc.

O dovadă în plus a faptului că spațiul public trebuie întreținut cu mult discernământ și rațiune, pentru că pomii uscați sau netoaletați corect pot produce tragedii.

Înțeleg îngrijorarea cetățenilor afectați. În Consiliul Local am adoptat o hotărâre prin care proprietarii de autovehicule avariate de copaci, crengi sau alte efecte ale fenomenelor meteo extreme pot beneficia de despăgubiri din bugetul local.

📌 Ce trebuie să faceți dacă v-a fost avariat autoturismul:

1. Declarați evenimentul în maximum 48 de ore la Direcția Generală de Poliție Locală Sector 2, Brigada Rutieră sau ISU. Direcția Generală de Poliție Locală are obligația să realizeze fotografii/înregistrări care să fie incluse la dosar.

2. Depuneți solicitarea de despăgubire în termen de maximum 72 de ore de la producerea prejudiciului. Cererea se poate depune:

o la sediul Primăriei Sectorului 2, sau

o online, într-un mod simplu și rapid.

3. Pregătiți documentele necesare: polița RCA valabilă, ITP valabil, acte de constatare și devize de reparație.

Despăgubirile vor acoperi costurile pentru reparații, manoperă, transportul vehiculului avariat și, în caz de distrugere totală, valoarea mașinii stabilită prin expertiză.

ℹ️ Toate informațiile detaliate și documentele necesare se găsesc în linkul din primul comentariu.

‼️ Este extrem de important să respectați termenul de 72 de ore pentru depunerea solicitării. Dacă nu depuneți cererea în acest interval, dosarul nu va putea fi procesat și nu veți putea beneficia de despăgubire, indiferent de situație.

👉 Vă rog să tratați acest termen ca pe o prioritate imediată, este singura garanție că sprijinul va ajunge acolo unde este nevoie.

Mii de intervenții la nivel național ca urmare a condițiilor meteo. Sute de copaci căzuți și mașini avariate FOTO VIDEO
Mii de intervenții la nivel național ca urmare a condițiilor meteo. Sute de copaci căzuți și mașini avariate FOTO VIDEO
Vremea rea a produs, în ultimele 24 de ore, efecte în 27 de localități din județele Brăila, Constanța, Dolj, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Teleorman și în municipiul București, fiind...
Noapte de coșmar în București și Ilfov: Zeci de copaci căzuți și mașini avariate ca urmare a condițiilor meteo
Noapte de coșmar în București și Ilfov: Zeci de copaci căzuți și mașini avariate ca urmare a condițiilor meteo
Pompierii de la ISU București-Ilfov au avut, de joi seară până vineri dimineață, 36 de intervenții pentru a îndepărta efectele provocate de vântul puternic. Cele mai multe - 27 - dintre...
#Sector 2, #rares hopinca, #masini avariate, #copaci cazuti, #furtuna , #furtuna
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO "Cea mai frumoasa femeie din lume", de nerecunoscut! Internetul "a explodat": "Ma distruge"
Digi24.ro
Explozibili ascunsi in conserve de porumb: Rusia pregatea atacuri in trei tari din Europa. Planul dejucat de Polonia
DigiSport.ro
Intrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a raspuns sec, in PATRU cuvinte
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Accident într-un cimitir. Un bărbat a fost prins sub un mal de pământ chiar în groapa pe care o săpa
  2. Autoturism în flăcări, pe o stradă din Sibiu. Mașina s-a deplasat mai mulți metri pe carosabil, până s-a oprit într-un indicator VIDEO
  3. Cum pot șoferii din Sectorul 2 să ceară despăgubiri pentru mașinile avariate de furtună. Anunțul primarului
  4. Lecția dură după două zile fără internet în Afganistan. Nici măcar talibanii nu pot opri timpul
  5. Papagal gălăgios și agresiv "arestat" după ce a atacat un polițist. Raportul incidentului, scris cu umor de oamenii legii
  6. Prințul William, confesiune rară: „Voi aduce schimbări monarhiei când voi deveni rege”
  7. Restricții de circulație în weekend, în București. Zonele de care trebuie să se ferească șoferii
  8. Bulgaria, lovită de inundații devastatoare. A fost declarată stare de urgență FOTO/VIDEO
  9. Sectorul 6 va deveni o destinație turistică, anunță Ciprian Ciucu. La ce zonă se referă și cum vrea să o amenajeze FOTO
  10. Andrei Caramitru îi trimite la muncă sau în armată pe asistații social sub 35 de ani. "E plin de putori care zac tâmp la birt pe banii noștri"

Ultimele emisiuni

Acum 4 ore

Update Politic,
Planul Anei Ciceală pentru București: Protecția spațiilor verzi, transport public mai atractiv și strategia de combatere a consumului de droguri în școli