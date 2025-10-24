Plângere penală împotriva primarului Sectorului 3, Robert Negoiță: „Este un pericol public - a comis un atentat direct la viața bucureștenilor”

Președintele partidului DREPT, Vlad Gheorghe, a anunțat că va depune o plângere penală pentru abuz în serviciu împotriva primarului Sectorului 3, Robert Negoiță, pe fondul problemelor cauzate de o magistrală de gaze betonată în sector.

Vlad Gheorghe acuză că Negoiță reprezintă un pericol public, afirmând că explozia unei magistrale de gaze ar putea distruge un întreg cartier și că primarul ar fi comis un atentat direct la viața bucureștenilor.

„DEPUN PLÂNGERE PENALĂ ÎMPOTRIVA BARONULUI NEGOIȚĂ - Primarul Sectorului 3 a betonat o magistrală de gaz. Negoiță este un pericol public — a comis un atentat direct la viața bucureștenilor.

Într-un stat de drept, oamenii periculoși stau în arest, nu în funcții publice.

Explozia din Rahova a distrus un bloc întreg, a ucis și rănit zeci de oameni — și a pornit de la o simplă țeavă de gaze.

Explozia unei magistrale ar putea distruge un cartier întreg.

Depun plângere penală pentru abuz în serviciu împotriva baronului de Sector 3, Robert Negoiță”, a scris Vlad Gheorghe pe Facebook.

Conform președintelui DREPT, Legea 50/1991 este clară și impune primarilor responsabilitatea de a urmări respectarea disciplinei în domeniul autorizării lucrărilor de construcții. Vlad Gheorghe spune că declarația lui Negoiță, conform căreia „nu strada noastră e pe țeava lor, ci țeava lor e sub strada noastră”, demonstrează dispreț față de lege, cetățeni și siguranța publică.

„Legea 50/1991 este clară: „primarii au obligația să urmărească respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții”.

Baronul și-a recunoscut infracțiunea cu nonșalanță:

„Nu strada noastră e pe țeava lor, ci țeava lor e sub strada noastră.”

Declarația arată dispreț față de lege, de cetățeni și de siguranța publică.

E timpul să DESFIINȚĂM SECTOARELE și să DESFIINȚĂM BARONII DE SECTOR.

Ei sunt sursa corupției, a risipei și, iată, un pericol real pentru viața bucureștenilor.

E timpul pentru #UnSingurBucurești și #UnSingurPrimar.

Altfel, nu mai scăpăm de ei”, a mai transmis Vlad Gheorghe.

Primarul Negoiță, când este întrebat de locuitori de ce a construit drumuri peste magistralele de gaz: „Nu strada noastră e pe țeava dumnealor, țeava dumnealor e sub strada noastră”

O investigație Recorder arată că, în Sectorul 3 al Capitalei, la ordinul primarului Robert Negoiță au fost construite, în ultimii ani, 11 drumuri asfaltate peste magistrale de gaz, fără respectarea normelor legale de siguranță. Potrivit jurnaliștilor, aceste lucrări ilegale deservesc ansambluri imobiliare recente și pun în pericol locuitorii din zonă, existând riscul apariției unor fisuri sau chiar explozii.

Transgaz a avertizat în repetate rânduri Primăria Sectorului 3 încă de la începerea lucrărilor, însă instituția a ignorat sesizările. Drept urmare, compania de stat a dat în judecată administrația locală, acuzând încălcarea legislației și a normelor de protecție a infrastructurii energetice.

Într-o filmare publicată pe „Grup de Inițiativă Civică Pallady”, Robert Negoiță le-a răspuns locuitorilor care l-au confruntat pe tema dezvăluirilor Recorder. „Au venit aici cu o temă și nu mă lasă să vorbesc”, a spus edilul, adăugând că „drumurile astea au fost aici dintotdeauna”. În acel moment, mai mulți cetățeni l-au contrazis: „nu e adevărat, a fost porumb, stau aici de atâția ani”.

Negoiță a continuat, susținând că responsabilitatea protejării conductelor de gaz revine companiei Transgaz.

„Gazul care trece prin țeava aia nu-i nici al meu, nici al dumneavoastră. Gazul ăla e plătit de fiecare dintre noi, țevile sunt ale dumnealor. Nu strada noastră e pe țeava dumnealor, țeava dumnealor e sub strada noastră. E de datoria dumnealor să își protejeze țeava pentru că nu este nici a mea, nici a dumneavoastră”, a declarat primarul, în timp ce unii cetățeni l-au contrazis.

