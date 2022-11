Un primar USR se „autodenunță” după acuzațiile aduse de ANI lui Clotilde Armand: „Și eu am spor de 25 la sută pentru fonduri europene”

Primarul Sectorului 2 al Capitalei, Radu Mihaiu, se „autodenunță” după ce Agenția Națională o acuză pe Clotilde Armand de conflict de interese și incompatibilitate.

„Autodenunț: și eu am spor de 25% pentru fonduri europene la indemnizație. Când am ajuns primar, am întrebat dacă pot renunța la acest spor. Și mi s-a spus clar că NU SE POATE. Că legea nu permite primarului să renunțe la sporul acesta. Am citit cu ochii mei prevederile legale ca să cred acest lucru. Și așa e. Primarul nu poate renunța la sporul de 25% dacă primăria pe care o conduce gestionează proiecte pe fonduri europene.

L153/2017 - art 16. (2) Indemnizaţiile lunare ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi primarilor/viceprimarilor unităţilor administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile se majorează cu 25%. Legea însă permite oricărei instituții să facă titluri de presă”. a scris Radu Mihaiu, pe Facebook.

Postarea lui Mihaiu a fost comentată de Clotilde Armand, care a scris: „Ai grijă că te trezești mâine cu un comunicat de presă de la vreo instituție și zice că ai fugit cu banii”.

Agenţia Naţională de Integritate o acuză pe Clotilde Armand, primarul Sectorului 1 al Capitalei, de conflict de interese administrativ şi incompatibilitate şi anunţă că a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea infracţiunii de folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane, întrucât, în exercitarea atribuţiilor de primar, respectiv în perioada februarie – august 2022, a semnat un număr de 5 dispoziţii care au condus la crearea unor venituri suplimentare pentru sine.

„În exercitarea atribuțiilor de primar, ARMAND CLOTILDE MARIE BRIGITTE a semnat dispozițiile prin care s-a numit pe sine manager al proiectului „Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție‟ finanțat din fonduri europene și care au produs un folos material pentru sine în cuantum de 18.720 Lei”, se arată în comunicatul transmis de ANI.

