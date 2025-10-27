Patru bărbați, reținuți după scandalul soldat cu împușcături din Sectorul 6. S-a găsit și arma

Autor: Andreea Deaconescu
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 10:41
405 citiri
Patru bărbați, reținuți după scandalul soldat cu împușcături din Sectorul 6. S-a găsit și arma
Imagine ilustrativă armă de foc FOTO Pexels

Patru bărbaţi implicaţi în incidentul cu focuri de armă de duminică, 26 octombrie, din Sectorul 6 al Capitalei, au fost reţinuţi de poliţiştii bucureşteni, fiind acuzaţi de mai multe infracţiuni, inclusiv nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi uzul de armă fără drept.

Potrivit anchetatorilor, cei patru s-au certat în stradă, pe fondul unor conflicte mai vechi, iar în timpul scandalului unul dintre ei a tras cu arma, avariind două maşini parcate. Bărbaţii, toţi cu vârste de până în 30 de ani, au fost prinşi şi duşi la audieri, iar arma, care este neletală, a fost găsită şi va fi expertizată pentru a se stabili din ce categorie face parte şi dacă este supusă omologării.

Poliţia Capitalei a informat, luni, că patru bărbaţi implicaţi în incidentul din ziua anterioară, petrecut în Sectorul 6 al Capitalei, au fost reţinuţi pentru lovire sau alte violenţe, distrugere şi tulburarea liniştii şi ordinii publice. În cauză, se fac cercetări şi pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi uzul de armă fără drept.

Polițiștii, sesizați prin apel la 112

Duminică, poliţiştii de la Secţia 20 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, că pe o stradă din Sectorul 6 s-au auzit mai multe focuri de armă. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă.

Mai multe echipaje din cadrul Poliţiei Sectorului 6 au început cercetările pentru prinderea celor bănuiţi de comiterea faptei, în scurt timp fiind identificaţi patru bărbaţi implicaţi în incident.

Din datele şi probele administrate a reieşit că, pe fondul unor neînţelegeri anterioare, doi bărbaţi, de 27 şi 29 de ani, ar fi avut un conflict cu alţi doi, de 28 şi 29 de ani. În acest context, primul bărbat de 29 de ani ar fi tras mai multe focuri de armă, provocând distrugeri la două autoturisme parcate în zonă.

Ulterior, bărbatul care ar fi tras focurile de armă ar fi fost agresat fizic, fiind lovit în repetate rânduri în faţă de cele două persoane cu care ar fi avut conflictul. Cei doi ar fi ridicat arma şi ar fi părăsit zona. Totodată, bărbatul de 29 de ani care ar fi tras cu arma ar fi părăsit zona cu autoturismul bărbatului de 27 de ani.

Toate persoanele implicate au fost depistate şi conduse la sediul subunităţii de poliţie pentru audieri.

De asemenea, în urma verificărilor făcute de către poliţişti a fost găsită arma cu care au fost provocate distrugerile. Poliţiştii menţionează aceasta a fost ridicată în vederea expertizării, pentru a se stabili din ce categorie face parte şi dacă este supusă omologării. Potrivit unor surse, arma respectivă este neletală.

În baza probelor, cei patru bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, urmând să fie duşi în faţa magistraţilor cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Secţiei 20 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, pentru lovire sau alte violenţe, distrugere, tulburarea liniştii şi ordinii publice, dar şi pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi uzul de armă fără drept.

Un șef de la ADP este acuzat că a sustras peste 300.000 de lei din banii plătiți pentru restituirea mașinilor ridicate. Ce s-a întâmplat cu banii
Un șef de la ADP este acuzat că a sustras peste 300.000 de lei din banii plătiți pentru restituirea mașinilor ridicate. Ce s-a întâmplat cu banii
Un şef de birou din cadrul ADP Sector 6 a fost reţinut, joi, 23 octombrie, fiind acuzat de delapidare, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, toate în formă continuată. În...
Gigi Becali și George Simion, împăcare la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Declarații savuroase date de patronul FCSB
Gigi Becali și George Simion, împăcare la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Declarații savuroase date de patronul FCSB
Gigi Becali și George Simion par să fi îngropat securea războiului la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, patronul FCSB demonstrându-și buna-credință printr-un gest simbolic de...
#Sectorul 6, #impuscaturi Bucuresti, #retinere , #Bucuresti
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului si ce a urmat e complet neasteptat
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Nici n-a stat pe ganduri: Vinicius s-a dus direct la Xabi Alonso in vestiar si i-a spus cateva cuvinte! Decizia antrenorului

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. SUA și China intră într-o nouă competiție privind mineralele rare. Vor să deschisă mineritul acvatic, fapt îngrijorător pentru specialiștii de mediu
  2. Partidul lui Javier Milei a câștigat detașat alegerile parlamentare din Argentina. „O victorie surprinzătoare”
  3. Directoarea DSP Brașov, pusă sub control judiciar de DNA. Ce acuzații i se aduc
  4. Patru bărbați, reținuți după scandalul soldat cu împușcături din Sectorul 6. S-a găsit și arma
  5. Tânără găsită moartă în apartament, după un an. Ultima conversație a avut-o cu ChatGPT
  6. Foamea, noua față a blocajului guvernamental din SUA. Zeci de milioane de oameni, fără sprijin din noiembrie
  7. Descoperire revoluționară și controversată. Cercetătorii au creat materiale „vii” din ADN. La ce ar putea să folosească
  8. Generalul Florian Coldea ajunge astăzi în fața instanței. Ce acuzații i se aduc fostului prim-adjunct al SRI
  9. Strategia nimicitoare a Rusiei pe frontul din Ucraina. Cum a ars un milion de hectare de teren
  10. Cum va fi vremea astăzi, 27 octombrie. Ploile își fac apariția în vestul și nordul țării