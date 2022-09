Adrian Secureanu – condamnat pe fond la 5 ani și 10 luni de pușcărie pentru abuz în serviciu pe vremea când conducea Spitalul Malaxa – a aflat în sala de judecată că procurorii vor să îi schimbe încadrarea juridică pe finalul celui de-al doilea proces, semn că vor o pedeapsă „cu spor” pentru „cavalerul de Malta”.

Mai exact, reprezentantul DNA a anunțat la termenul de luni, 5 septembrie, că solicită schimbarea de încadrare pentru Adrian Secureanu din 4 infracțiuni de delapidare în formă continuată în o singură infracțiune de delapidare cu consecințe deosebit de grave.

Pe „rețeta” aceasta a schimbării de încadrare a ajuns Sorin Oprescu la o pedeapsă de 10 ani și 8 luni de închisoare, deoarece și lui i s-a adăugat componenta agravantă la fapta de constituire de grup infracțional organizat.

În ceea ce-l privește pe fostul manager al Spitalului Malaxa, acesta riscă o pedeapsă tot cu două cifre.

Legea pedepsește delapidarea cu închisoarea de la 2 la 7 ani (art. 295 Cod penal). Numai că articolul care definește faptele „cu consecințe deosebit de grave” prevede că pedeapsa poate crește cu jumătate.

„Dacă faptele prevăzute în art. 295 (n.r. – delapidarea), art. 297, art. 298, art. 300, art. 303, art. 304, art. 306 sau art. 307 au produs consecinţe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu jumătate”, se arată în art. 309 Cod penal.

Cum Adrian Secureanu mai are o pedeapsă – de 5 ani și 10 luni în dosarul de abuz în serviciu – în caz de condamnare se va face o contopire a pedepselor.

Suspendarea până la prescripție, visul spulberat al lui Secureanu

De aceea, avocații lui Adrian Secureanu au cerut suspendarea procesului până după data de 25 octombrie, când Înalta Curte – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept va dezbate zecile de sesizări trimise de instanțele din întreaga țară după hotărârea Curții Constituționale pe tema prescripției.

Unul dintre avocații lui Adrian Secureanu – Dan Voinea, fost procuror militar care a instrumentat Dosarul Revoluției – a declarat în fața instanței că una dintre faptele clientului său s-ar fi prescris, motiv pentru care procesul ar trebui suspendat în așteptarea deciziei ICCJ.

În timpul acestor discuții, fostul manager al Spitalului Malaxa adoptase în bancă o poziție care trăda sfidare sau insolență. Secureanu stătea așezat pe spate, cu un aer triumfător, și ținea mâna stângă întinsă pe tot spătarul băncii – cam așa cum ne-am putea imagina că stătea într-una dintre excursiile lui exotice în Israel, pe vremea când era însoțit de iubita lui de atunci, pe care o alinta „Vrăbi”.

Doar că judecătorul a respins „din scaun” cererea de suspendare, adică n-a considerat că e nevoie să acorde un nou termen pentru a delibera cu privire la această solicitare.

Magistratul i-a năruit speranțele lui Adrian Secureanu cu o singură frază:

„În opina instanței, apreciem că nu se impune suspendarea cauzei. Pe de-o parte, nu avem certitudinea că Înalta Curte va pronunța o decizie la data respectivă, iar pe de altă parte nu știm dacă nu cumva va respinge ca inadmisibilă (cererea – n.r.), ceea ce ar însemna că suspendăm de pomană”, a argumentat judecătorul.

Odată lămurită chestiunea suspendării cauzei, a venit rândul procurorului DNA:

„Avem și noi o solicitare. Cerem schimbarea de încadrare juridică în ceea ce-l privește pe inculpatul Secureanu Adrian din 4 infracțiuni de delapidare în formă continuată într-una singură – delapidare cu consecințe deosebit de grave”, a arătat procurorul DNA.

Acum Secureanu se făcuse mic în bancă, stătea cu nasul cufundat în actele dosarului, iar lângă el – în loc de Vrăbi! – se aflau o avocată cu un aer afectat și fostul procuror militar Dan Voinea, care „băteau în retragere”, amândoi, spre o cerere de amânare.

Secureanu, avertisment pentru „generali” știuți numai de el: „Am mormântul făcut!”

Florin Adrian Secureanu, fost manager al Spitalului Malaxa, spune că dosarul în care este acuzat de delapidarea unității medicale este rezultatul „unei operațiuni” realizată de „oameni deosebiți” care vor să îi facă rău.

Acestora le transmitea de pe treptele Tribunalului București un mesaj sumbru: „Nu mai am nimic de pierdut. Eu am mormântul făcut, domnilor generali!”.

Dr. Secureanu este acuzat în acest dosar de o delapidare de peste 9 milioane de lei, acuzație pe care medicul a respins-o categoric, luni, 27 iunie, după termenul de judecată.

„Sunt minciuni, niciodată nu am făcut așa ceva! Nu se pot deturna sume de bani dintr-un spital, oricât ai vrea! În spatele acestor operațiuni sunt niște oameni deosebiți, care îmi vor răul. (n.r.- Începe să se adreseze „oamenilor deosebiți”) Nu am ieșit niciodată la atac! Opriți-vă! Am înregistrări cu toți. Domnilor care mă hărțuiți, am dovezi cu tot ce vreți să-mi faceți. Toate au o limită! Voi merge până la capăt, că nu mai am nimic de pierdut. Eu deja am mormântul făcut, domnilor generali! V-am pupat!”, a declarat Florin Adrian Secureanu la ieșire din instanță.

Faptele de abuz în serviciu comise de Adrian Secureanu pe vremea când era manager la Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa” – printre care și acelea de a-și monta termopane la propria vilă pe banii unității medicale – sunt de o gravitate deosebită și denotă „perseverență din partea inculpatului”.

Detaliile se regăsesc în motivarea deciziei prin care „cavalerul” de Malta Adrian Secureanu a primit, pe fond, în primul dosar, o pedeapsă de 5 ani și 10 luni de pușcărie.

„La stabilirea naturii și duratei pedepselor și a modalității de executare se va ține seama de modul de comitere a faptelor descris anterior la pct.1-4, dar și de starea de pericol pentru valorile sociale ocrotite - faptele prezintă un grad sporit de pericol social, atât abstract, ilustrat de natura și limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru aceste infracțiuni (închisoarea de la 2 ani și 8 luni la 9 ani și 4 luni), cât și concret, având în vedere modalitatea în care au acționat, pe parcursul unui interval de timp de mai mulți ani, ceea ce denotă perseverență din partea inculpatului (Secureanu Florin Adrian – n.r.), acestuia fiindu-i imputat un cumul de infracțiuni de abuz în serviciu (cinci), unele dintre ele în formă continuată. De asemenea, instanța va avea în vedere și cuantumul ridicat al prejudiciului cauzat Spitalului Clinic (Nicolae Malaxa – n.r.), precum și împrejurarea că acesta nu a fost acoperit integral până în prezent. (…) În ceea ce privește modalitatea de executare a pedepselor, instanța se va orienta către stabilirea executării pedepselor în regim de detenție având în vedere cuantumul pedepselor rezultante, dar și gravitatea deosebită a acestor fapte în ceea ce îl privește pe inculpatul (Secureanu Florin Adrian – n.r.)”, se mai arată în dispozitivul deciziei.

