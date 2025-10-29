Prevenția în securitatea cibernetică: beneficiile Cyber Threat Intelligence

Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 18:13
FOTO: eset.ro

Prevenția — pilonul central al securității cibernetice moderne

Prevenția este, astăzi, componenta definitorie a oricărei strategii eficiente de securitate cibernetică. Pe măsură ce organizațiile își extind operațiunile digitale, probabilitatea și impactul atacurilor cresc — iar un răspuns reactiv nu mai este suficient. O abordare proactivă reduce pierderile financiare, limitează expunerea reputațională și scade riscul sancțiunilor legale, prin detecție timpurie, blocare preventivă și proceduri de remediere eficiente.

Ce oferă Cyber Threat Intelligence (CTI)

Cyber Threat Intelligence (CTI) reprezintă mecanismul prin care prevenția devine predictivă. CTI presupune colectarea, analiza și contextualizarea informațiilor despre amenințări pentru a anticipa vectorii de atac și a aloca resursele acolo unde contează cel mai mult. Specialiștii ESET vă pun la dispoziție gratuit un ghid care analizează în detaliu acest mecanism. Sursele Threat Intelligence oferite au la bază date open-source, servicii comerciale de intelligence, agenții guvernamentale și echipe interne specializate. Rezultatul direct este tranziția de la un model reactiv la unul bazat pe acțiuni informate: prioritizarea riscurilor, optimizarea controalelor și automatizarea fluxurilor de răspuns.

ESET Threat Intelligence: date, acuratețe și integrare

ESET Threat Intelligence (ETI) oferă vizibilitate și calitate recunoscute la nivel global.

ETI Data Feeds furnizează peste 10 fluxuri de date distincte, actualizate frecvent, susținute de telemetria unui bazin propriu care depășește 110 milioane de senzori distribuiți la nivel mondial. Aceste fluxuri sunt curatoriate pentru a minimiza alertele fals-pozitive și sunt completate de analiză umană, care contextualizează și prioritizează datele într-un format acționabil și standardizat.

Integrarea feed-urilor ETI în platforme SIEM, SOAR și TIP îmbunătățește semnificativ capacitatea de detecție și eficiența răspunsului. ETI suportă formatele standardizate (JSON, STIX/TAXII), facilitând interoperabilitatea și automatizarea acțiunilor defensive existente.

Rapoartele APT (Advanced Persistent Threat) incluse în oferta ETI oferă informații strategice, tactice, tehnice și operaționale despre grupuri și amenințări persistente avansate. Aceste rapoarte susțin activități critice precum threat-hunting, investigarea incidentelor active și planificarea investițiilor în securitate, permițând liderilor să identifice amenințările cu potențial real și să decidă prioritățile de apărare.

Descărcați gratuit prezentarea serviciilor ESET Threat Intelligence.

Adversarii devin tot mai sofisticați; apărarea trebuie să fie anticipativă. Implementarea CTI, susținută de surse robuste precum ESET Threat Intelligence, transformă datele în acțiuni preventive și contribuie la construirea unei posturi de securitate reziliente, predictibile și eficiente.

Invitație EECD

Despre aceste provocări și despre viitorul securității cibernetice se va discuta pe larg la ESET European Cybersecurity Day (EECD), pe 4 noiembrie 2025, la București. Ajuns la cea de-a noua ediție, evenimentul reunește lideri din sectorul public și privat, experți internaționali și cercetători ESET, pentru a împărtăși cele mai noi perspective despre amenințările curente. EECD este mai mult decât o conferință: este o platformă strategică de dialog și colaborare, unde se conturează răspunsurile la riscurile digitale care modelează viitorul Europei.

Înscrierea este gratuită, dar special adresată celor activează în domenii cheie – de la educație și sănătate, la infrastructură, finanțe, energie și telecomunicații. Pe 4 noiembrie, participați la EECD și descoperiți cum putem construi împreună un viitor mai sigur pentru Europa.

Despre ESET

Companie privată, fondată în 1992 în Slovacia, oferă soluții de securitate cibernetică de ultimă generație pentru a preveni atacurile înainte ca acestea să aibă loc. Prin combinarea puterii inteligenței artificiale cu expertiza umană, ESET se menține mereu cu un pas înaintea amenințărilor cibernetice emergente, atât cunoscute, cât și necunoscute. Fie că este vorba despre protecția endpoint-urilor, a cloud-ului sau a dispozitivelor mobile, soluțiile și serviciile ESET – dezvoltate nativ pe baza AI și orientate spre cloud – rămân extrem de eficiente și ușor de utilizat. Peisajul digital aflat într-o continuă evoluție necesită o abordare progresivă a securității: ESET rămâne o companie dedicată cercetării de clasă mondială și furnizării de informații puternice despre amenințări, susținute de 13 centre de R&D la nivel global. Mai multe detalii, aici.

#securitate cibernetica, #preventie, #Cyber Threat Intelligence , #internet
