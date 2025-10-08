România, între țările UE cu cea mai mare rată a incidentelor de securitate cibernetică în rândul întreprinderilor

România s-a aflat în 2023 pe locul patru în Uniunea Europeană în privința incidentelor de securitate TIC (tehnologia informației și comunicațiilor) cu care s-au confruntat întreprinderile.

Asta în condițiile în care țara noastră se află la coada clasamentului european privind întreprinderile care au desfășurat întâlniri la distanță prin internet.

Finlanda este țara membră UE în care rata incidentelor de securitate cibernetică cu care s-au confruntat întreprinderile este de departe cea mai mare, dar ocupă, de asemenea, prima poziție la capitolul întâlnirilor la distanță pe internet organizate de întreprinderi.

România, pe 4

Potrivit statisticilor publicate miercuri de Eurostat și prelucrate de Risco.ro, 21,5% dintre întreprinderile UE s-au confruntat în 2023 cu incidente de securitate TIC.

Cele mai mari ponderi ale întreprinderilor care s-au confruntat cu incidente de securitate TIC cu consecințe au fost constatate în Finlanda, cu peste două cincimi (42,2%), urmată de Polonia (32,5%) și Malta (28,7%).

Pe locul patru în clasament urmează România, cu o pondere peste media europeană, de 27,36%.

Imediat în urma României se află țări precum Cehia, Croația, Olanda și Germania, cu ponderi ale incidentelor cibernetice în activitatea întreprinderilor cuprinse între 27% și 25%.

La polul opus, cele mai mici ponderi s-au înregistrat în Austria (11,5%), Slovenia (11,6%) și Bulgaria (12,1%).

În ceea ce privește clasamentul întreprinderilor care au desfășurat în 2024 întâlniri la distanță prin internet, primul loc în Uniune este ocupat de Finlanda, cu o pondere de 84,5%.

Urmează Suedia, Danemarca și Belgia, cu ponderi de 79,1%, 78,5% și 70,1% din totalul întreprinderilor care își desfășoară activitatea în țările respective.

În condițiile în care media europeană este de 52,9%, ponderea înregistrată în România a fost de 34,9%, doar Letonia, Ungaria și Bulgaria consemnând rate inferioare.

Consecințele incidentelor de securitate TIC

Întreprinderile care s-au confruntat cu cele mai multe incidente de securitate legate de TIC în 2023 au fost în sectorul furnizării de energie electrică, gaze, abur și aer condiționat (28,8%), informație și comunicații (27,9%), activități profesionale, științifice și tehnice (26,8%), activități imobiliare (25%) și alimentare cu apă, inclusiv canalizare, gestionarea deșeurilor și activități de remediere (24,1%).

Tipurile de consecințe rezultate în urma incidentelor de securitate TIC au legătură cu indisponibilitatea serviciilor TIC din cauza defecțiunilor hardware sau software, indisponibilitatea serviciilor TIC din cauza atacurilor de tip ransomware și/sau a atacurilor de tip denial of service.

De asemenea, consecințele vizează distrugerea sau coruperea datelor din cauza unor defecțiuni hardware sau software, distrugerea sau coruperea datelor din cauza infectării cu software rău intenționat sau a unei intruziuni neautorizate, precum și divulgarea datelor confidențiale din cauza acțiunilor neintenționate ale propriilor angajați ai întreprinderilor.

