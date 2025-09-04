Bogdan Ivan duce în CSAT problema securității energetice a României, după ce prețurile au explodat

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, vrea să prezinte problema securității energetice a României într-o ședință a Consiliului de Apărare a Țării, în condițiile în care prețurile la energie au explodat și afectează mai multe domenii economice importante.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi, 4 septembrie, despre situația facturilor din energie, că a avut o discuție scurtă și aplicată cu președintele Nicușor Dan, pe această temă și urmează să-i prezinte un material mai detaliat și să-l transmită ulterior atât către Guvern, cât și către CSAT.

”Am avut o discuție scurtă și aplicată cu domnul președinte pe această temă. Urmează să-i prezint un material mai detaliat și urmează să-l transmit atât către Guvernul României, cât și către Consiliul Suprem de Apărare a Țării”, a spus ministrul Energiei, Bogdan Ivan, după ședința de Guvern.

Ivan a precizat că, în momentul de față, conform Constituției, problematica energiei electrice, a securității energetice a României, are impact atât social, asupra bugetului fiecărui român, cât și economic, asupra întregii societăți, în contextul în care ponderea prețului energiei în toate industriile este în jur de 10%.

Ministrul a explicat că, dacă în 2019 ponderea prețului energiei în orice produs din toată lumea europeană, și inclusiv România, era de aproximativ 2-3%, astăzi se situează în jurul cifrei de 10%, fără a pune în calcul industriile energointensive.

”Vorbesc despre industria alimentară, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 5 ori în ponderea prețului final la raft, pentru produsele alimentare. Dacă vorbesc despre industria petrochimică, de exemplu, unde gazul și energia au un impact foarte mare, acolo vorbim despre pondere de până la 70-80% în prețul final, ceea ce pentru România, doar în cazul anului 2024, din total deficit de balanță comercială de 34 de miliarde, 22 de miliarde sunt din industria petrochimică, care este dependentă de prețul energiei și gazului”, a spus el.

”Atunci când vorbim despre un preț mai redus la energie electrică, vorbim despre creșterea competitivității companiilor noastre, atât pe piața internă, cât și pe piața externă, și despre o Românie puternică din punct de vedere economic, și cred foarte mult că actuala coaliție de guvernare, premierul României, președintele țării, membrii CSAT, avem cu toții același interes, și anume să facem din România o țară puternică economic. Iar prețul energiei se regăsește în tot ce înseamnă securitatea noastră economică și în negocierile pe care le avem cu cei din Comisia Europeană, pentru a regla lucruri care ne-au dus într-o situație extrem de complicată”, a precizat Bogdan Ivan.

”E un efort al României pe care eu mi-l asum să-l gestionez la nivel tehnic și operațional, dar e un efort, o situație de care trebuie să știe conducerea României pentru a lua măsuri în consecință, pe care le propun, de asemenea, în cadrul documentului pe care o să-l transmit și către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării”, a subliniat Ivan.

