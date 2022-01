Acord SUA-UE pentru garantarea securităţii energetice a Europei şi a Ucrainei. Mesajul transmis de Joe Biden și Ursula von der Leyen

Liderul SUA, Joe Biden, și președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-au angajat să coopereze pentru garantarea securităţii energetice a Europei şi a Ucrainei, în contextul suspiciunilor privind o posibilă invazie a Moscovei la Kiev.

Cei doi lideri au transmis vineri, 28 ianuarie, un mesaj comun.

”Statele Unite şi UE lucrează împreună pentru aprovizionarea continuă, suficientă şi în timp util a UE cu gaze naturale din diverse surse de pe tot globul, pentru a evita şocurile de aprovizionare, inclusiv cele care ar putea rezulta dintr-o nouă invazie rusă a Ucrainei”, se arată în declarația comună.

🇪🇺🇺🇸 @POTUS and I are intensifying our cooperation for the energy security of the EU and its neighbourhood.

The US is our largest LNG supplier.

We will work to ensure reliable supply of natural gas to the EU to avoid shocks in case of a further Russian invasion of Ukraine.