Mesaj de ultimă oră din partea SUA cu privire la NATO. Ce poziție iau oficialii americani

Reprezentanții misiunii SUA în NATO au transmis un mesaj de unitate luni, 10 martie, după temerile că administrația Trump nu va mai asigura securitatea Europei. Oficialii americani din cadrul alianței trimit însă un mesaj de încurajare cu privire la viitorul alianței.

„Unitatea este putere”, a transmis contul oficial al misiunii SUA în NATO de pe platforma X.

Mesajul pare a fi o reacție directă de încurajare după ce liderii europeni dau tot mai multe semne că se pregătesc de o apărare a membrilor UE și fără ajutorul SUA.

„Soldați americani continuă antrenamentele alături de aliații din NATO, uniți în scopul comun de a proteja cei 1 miliard de cetățeni din alianță”, se arată în mesajul care nu se aliniază direcție impuse de administrația Trump.

Viitorul cancelar al Germaniei a anunțat că vrea să poarte discuții cu Franța și Marea Britanie, singurele puteri nucleare din Europa, despre partajarea armelor nucleare pentru apărarea continentului. Declarația vine pe fondul temerilor că scutul american, de descurajare nucleară a Federației Ruse, s-ar putea retrage din Europa.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, și-a declarat interesul pentru a extinde „umbrela nucleară” a țării sale.

După al Doilea Război Mondial, Germania a semnat un acord care prevede că securitatea țării nu va fi asigurată cu arme nucleare.

Unity is strength.💪🤝

U.S. 🇺🇸 soldiers are training alongside our NATO Allies, united in the common goal of protecting our 1 billion citizens. #WeAreNATO pic.twitter.com/RXvpBHnCNS