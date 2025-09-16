Acțiunile grupului condus de Călin Georgescu și Horațiu Potra au pus în pericol securitatea națională, transmite Parchetul General

Autor: Mihai Diac
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 13:25
109 citiri
Calin Georgescu, fost candidat la Președinția României - FOTO Captură video Youtube/Calin Georgescu

Membrii grupului condus de Călin Georgescu și Horațiu Potra au avut acțiuni care au pus în pericol securitatea națională a României, subliniază comunicatul de presă transmis de Parchetul General la data de 16 septembrie 2025, comunicat care confirmă trimiterea în judecată a celor 22 de membri ai grupului.

"Urmarea imediată a acțiunilor inculpaților a constat în punerea în pericol a securității naționale, prin crearea unei stări de pericol pentru ordinea constituţională precum și pentru valorile sociale care protejează exercitarea puterii de stat în condițiile legii", precizează comunicatul difuzat de Parchetul General.

Potrivit acestui comunicat, "procurori din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au dispus trimiterea în judecată a 22 de inculpați:

• un inculpat (trimis în judecată în altă cauză) sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale și comunicarea de informații false, în formă continuată (două acte materiale);

• un inculpat (arestat preventiv în lipsă), sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică;

• doi inculpați (arestați preventiv în lipsă), sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale;

• doi inculpați (sub controlul judiciar) sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale și orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept;

• 16 inculpați (sub controlul judiciar) sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale."

În rechizitoriu, procurorii au menționat că "în contextul Hotărârii nr. 32 din data 6 decembrie 2024 a Curții Constituționale a României prin care s-a dispus anularea alegerilor prezidențiale din România din anul 2024, în dimineața zilei de 7 decembrie 2024, între orele 10:51 - 12:01, primul inculpat, fost candidat la respectivele alegeri, s-a întâlnit pe raza localității Ciolpani, jud. Ilfov, în incinta unui centru de echitație, în condiții de clandestinitate, cu cel de-al doilea inculpat (mercenar cu activitate în zone de conflict internațional și implicare în activități de recrutare și instruire paramilitară, de a cărui susținere s-a bucurat pe perioada derulării campaniei electorale precum și anterior, în scopul pregătirii acesteia)."

Potrivit procurorilor, "cei doi inculpați au pus în discuție un plan conform căruia al doilea inculpat, împreună cu persoane din cercul său relațional, cu pregătire militară sau capacități operative specifice pregătirii militare, urmau să desfășoare în data de 8 decembrie 2024 în municipiul București, în contextul unor acțiuni de protest, acțiuni violente cu caracter subversiv, cu rol de deturnare a caracterului pașnic al acțiunilor de protest în manifestații caracterizate prin violență. Strategia urmărea, prin contagiune emoțională și comportamentală dublată de manipularea emoțiilor colective, în contextul unui moment de maximă tensiune socială, schimbarea ordinii constituționale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat."

Tot în ziua de 16 septembrie 2025, puțin înainte ca Parchetul General să transmită acest comunicat oficial, procurorul general al României, Alex Florența, a confirmat, într-o conferință de presă, că Georgescu și Potra se numără printre cele 22 de persoane care au fost trimise în judecată.

Rechizitoriul întocmit de Parchetul General a fost trimis la Curtea de Apel București.

Acțiunile grupului condus de Călin Georgescu și Horațiu Potra au pus în pericol securitatea națională, transmite Parchetul General
#securitate nationala, #Parchetul General, #calin georgescu, #Horatiu Potra, #calin georgescu inculpat, #calin georgescu trimis judecata , #Stiri Calin Georgescu
