Persoană care stă mult pe scaun și are dureri de spate FOTO Pixabay

Tinerii adulți petrec în medie aproximativ șase ore pe zi stând jos. Acest comportament sedentar este asociat cu riscuri crescute de obezitate, boli de inimă și depresie, chiar și atunci când persoanele respective sunt active fizic în alte momente ale zilei.

Statul prelungit, adesea la birou, poate afecta treptat funcția vaselor de sânge din cauza stresului și a reducerii fluxului sanguin, ceea ce scade disponibilitatea unei molecule protectoare esențiale, numită oxid nitric, care controlează dilatarea vaselor de sânge.

Oamenii de știință din Marea Britanie au descoperit că o ceașcă de cacao fierbinte poate contracara aceste efecte, potrivit unui nou studiu realizat pe 40 de tineri bărbați cu niveluri diferite de condiție fizică. Secretul constă în conținutul ridicat de flavanoli din cacaua naturală — compuși care contribuie la sănătatea inimii și la scăderea tensiunii arteriale. Un grup a băut cacao bogată în flavanoli, iar altul o băutură aproape identică, dar cu un conținut scăzut de flavanoli.

Băutura de cacao a prevenit declinul funcției vaselor de sânge atât în arterele brațului, cât și în cele ale picioarelor, menținând nivelurile normale pe durata perioadei de stat pe scaun.

Dr. Catarina Rendeiro, specialist în nutriție la Universitatea din Birmingham și autor principal al studiului, a declarat: „Fie că stăm la birou, la volan, în tren, pe canapea citind o carte sau uitându-ne la televizor, cu toții petrecem mult timp așezați.

Chiar dacă nu ne mișcăm corpul, îl supunem totuși unui stres. Găsirea unor modalități de a reduce impactul perioadelor lungi de inactivitate asupra sistemului nostru vascular ne-ar putea ajuta să scădem riscul de boli cardiovasculare.”

Comportamentul sedentar reprezintă un risc major pentru sănătate, fiind strâns legat de creșterea riscului de boli de inimă, obezitate, hipertensiune și alte afecțiuni.

Cercetări anterioare au arătat că statul ore întregi la birou crește riscul de deces din orice cauză cu 16% și riscul de deces din cauza bolilor cardiovasculare cu 34%.

Chiar și câteva ore petrecute fără a te ridica pot dăuna sănătății vaselor de sânge, chiar și la persoanele tinere și sănătoase.

Oamenii de știință măsoară acest lucru folosind ecografia pentru a observa cât de bine se dilată o arteră atunci când crește fluxul sangvin — un semn al sănătății și flexibilității vaselor.

Doar una până la șase ore de stat continuu pe scaun pot reduce semnificativ această capacitate, mai ales în arterele picioarelor.

Studiul britanic a testat dacă o băutură de cacao bogată în flavanoli, consumată înainte de două ore de stat pe scaun, ar putea proteja sănătatea vaselor de sânge din brațe și picioare la tineri sănătoși. Cercetătorii au verificat, de asemenea, dacă băutura ajută la menținerea circulației în vasele mici și la stabilizarea tensiunii arteriale.

Au fost recrutați 40 de bărbați tineri, sănătoși, cu vârste între 18 și 34 de ani — jumătate cu o condiție fizică ridicată, iar cealaltă jumătate cu o condiție mai scăzută.

Fiecare participant a avut două vizite de laborator, în timpul cărora a băut fie o băutură de cacao bogată în flavanoli, fie una placebo, cu majoritatea flavanolilor eliminați.

După 30–60 de minute, participanții au stat complet nemișcați timp de două ore, în timp ce cercetătorii au folosit ecografie avansată pentru a măsura funcționarea arterelor din brațe și picioare înainte și după această perioadă de inactivitate.

Nivelul inițial de fitness nu a oferit nicio protecție împotriva efectelor vasculare negative ale statului prelungit. Atât cei foarte activi, cât și cei mai puțin activi au suferit aceleași consecințe după două ore neîntrerupte de stat jos.

Totuși, băutura bogată în flavanoli a avut un efect semnificativ pozitiv la ambele grupuri.

Când participanții au băut cacao placebo cu conținut scăzut de flavanoli și au stat două ore jos, funcția vaselor de sânge a scăzut semnificativ atât în artera brahială (braț), cât și în artera femurală (picior) — efectul dăunător așteptat al sedentarismului.

Nivelul de fitness nu a amplificat beneficiile flavanolilor; ambele grupuri au primit același grad de protecție de la intervenția cu cacao.

Dr. Rendeiro a spus: „Având în vedere cât de răspândit a devenit stilul de viață sedentar și riscurile pe care le are asupra sănătății vasculare, folosirea alimentelor și băuturilor bogate în flavanoli, mai ales combinată cu pauze scurte de mișcare sau ridicare, ar putea fi o modalitate eficientă de a îmbunătăți sănătatea pe termen lung, indiferent de nivelul de fitness al individului.”

Beneficiile flavanolilor sunt ușor accesibile. Ciocolata neagră și fructele de pădure sunt bogate în acești compuși benefici inimii.

Pentru a profita de efecte, alege ciocolată neagră cu un conținut de cacao de 70% sau mai mare. Un pătrățel mic, de aproximativ 10 grame, poate oferi o doză semnificativă de flavanoli.

De asemenea, oamenii pot beneficia de o ceașcă sau două de ceai verde sau negru, mere, struguri și nuci.

Cercetarea a fost publicată în Journal of Physiology, scrie dailymail.com.

Deteriorarea vaselor de sânge observată la persoanele care stau mult timp jos este un factor cunoscut al bolilor cardiovasculare și ar putea explica o tendință îngrijorătoare: tinerii mor din ce în ce mai des din cauza insuficienței cardiace.

Cercetători de la Universitatea Duke au raportat anul trecut că scăderea ratelor de mortalitate prin insuficiență cardiacă, observată între 1999 și 2012, s-a inversat brusc — de la aproximativ 82 de decese la 100.000 de persoane în 2012, la aproximativ 106 decese la 100.000 în 2021.

