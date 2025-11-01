Băutura ieftină care protejează împotriva efectelor sedentarismului: ar putea inversa efectele dăunătoare ale statului prelungit pe scaun

Autor: Bogdan Atanasiu
Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 15:09
1062 citiri
Băutura ieftină care protejează împotriva efectelor sedentarismului: ar putea inversa efectele dăunătoare ale statului prelungit pe scaun
Persoană care stă mult pe scaun și are dureri de spate FOTO Pixabay

Tinerii adulți petrec în medie aproximativ șase ore pe zi stând jos. Acest comportament sedentar este asociat cu riscuri crescute de obezitate, boli de inimă și depresie, chiar și atunci când persoanele respective sunt active fizic în alte momente ale zilei.

Statul prelungit, adesea la birou, poate afecta treptat funcția vaselor de sânge din cauza stresului și a reducerii fluxului sanguin, ceea ce scade disponibilitatea unei molecule protectoare esențiale, numită oxid nitric, care controlează dilatarea vaselor de sânge.

Oamenii de știință din Marea Britanie au descoperit că o ceașcă de cacao fierbinte poate contracara aceste efecte, potrivit unui nou studiu realizat pe 40 de tineri bărbați cu niveluri diferite de condiție fizică. Secretul constă în conținutul ridicat de flavanoli din cacaua naturală — compuși care contribuie la sănătatea inimii și la scăderea tensiunii arteriale. Un grup a băut cacao bogată în flavanoli, iar altul o băutură aproape identică, dar cu un conținut scăzut de flavanoli.

Băutura de cacao a prevenit declinul funcției vaselor de sânge atât în arterele brațului, cât și în cele ale picioarelor, menținând nivelurile normale pe durata perioadei de stat pe scaun.

Dr. Catarina Rendeiro, specialist în nutriție la Universitatea din Birmingham și autor principal al studiului, a declarat: „Fie că stăm la birou, la volan, în tren, pe canapea citind o carte sau uitându-ne la televizor, cu toții petrecem mult timp așezați.

Chiar dacă nu ne mișcăm corpul, îl supunem totuși unui stres. Găsirea unor modalități de a reduce impactul perioadelor lungi de inactivitate asupra sistemului nostru vascular ne-ar putea ajuta să scădem riscul de boli cardiovasculare.”

Comportamentul sedentar reprezintă un risc major pentru sănătate, fiind strâns legat de creșterea riscului de boli de inimă, obezitate, hipertensiune și alte afecțiuni.

Cercetări anterioare au arătat că statul ore întregi la birou crește riscul de deces din orice cauză cu 16% și riscul de deces din cauza bolilor cardiovasculare cu 34%.

Chiar și câteva ore petrecute fără a te ridica pot dăuna sănătății vaselor de sânge, chiar și la persoanele tinere și sănătoase.

Oamenii de știință măsoară acest lucru folosind ecografia pentru a observa cât de bine se dilată o arteră atunci când crește fluxul sangvin — un semn al sănătății și flexibilității vaselor.

Doar una până la șase ore de stat continuu pe scaun pot reduce semnificativ această capacitate, mai ales în arterele picioarelor.

Studiul britanic a testat dacă o băutură de cacao bogată în flavanoli, consumată înainte de două ore de stat pe scaun, ar putea proteja sănătatea vaselor de sânge din brațe și picioare la tineri sănătoși. Cercetătorii au verificat, de asemenea, dacă băutura ajută la menținerea circulației în vasele mici și la stabilizarea tensiunii arteriale.

Au fost recrutați 40 de bărbați tineri, sănătoși, cu vârste între 18 și 34 de ani — jumătate cu o condiție fizică ridicată, iar cealaltă jumătate cu o condiție mai scăzută.

Fiecare participant a avut două vizite de laborator, în timpul cărora a băut fie o băutură de cacao bogată în flavanoli, fie una placebo, cu majoritatea flavanolilor eliminați.

După 30–60 de minute, participanții au stat complet nemișcați timp de două ore, în timp ce cercetătorii au folosit ecografie avansată pentru a măsura funcționarea arterelor din brațe și picioare înainte și după această perioadă de inactivitate.

Nivelul inițial de fitness nu a oferit nicio protecție împotriva efectelor vasculare negative ale statului prelungit. Atât cei foarte activi, cât și cei mai puțin activi au suferit aceleași consecințe după două ore neîntrerupte de stat jos.

Totuși, băutura bogată în flavanoli a avut un efect semnificativ pozitiv la ambele grupuri.

Când participanții au băut cacao placebo cu conținut scăzut de flavanoli și au stat două ore jos, funcția vaselor de sânge a scăzut semnificativ atât în artera brahială (braț), cât și în artera femurală (picior) — efectul dăunător așteptat al sedentarismului.

Nivelul de fitness nu a amplificat beneficiile flavanolilor; ambele grupuri au primit același grad de protecție de la intervenția cu cacao.

Dr. Rendeiro a spus: „Având în vedere cât de răspândit a devenit stilul de viață sedentar și riscurile pe care le are asupra sănătății vasculare, folosirea alimentelor și băuturilor bogate în flavanoli, mai ales combinată cu pauze scurte de mișcare sau ridicare, ar putea fi o modalitate eficientă de a îmbunătăți sănătatea pe termen lung, indiferent de nivelul de fitness al individului.”

Beneficiile flavanolilor sunt ușor accesibile. Ciocolata neagră și fructele de pădure sunt bogate în acești compuși benefici inimii.

Pentru a profita de efecte, alege ciocolată neagră cu un conținut de cacao de 70% sau mai mare. Un pătrățel mic, de aproximativ 10 grame, poate oferi o doză semnificativă de flavanoli.

De asemenea, oamenii pot beneficia de o ceașcă sau două de ceai verde sau negru, mere, struguri și nuci.

Cercetarea a fost publicată în Journal of Physiology, scrie dailymail.com.

Deteriorarea vaselor de sânge observată la persoanele care stau mult timp jos este un factor cunoscut al bolilor cardiovasculare și ar putea explica o tendință îngrijorătoare: tinerii mor din ce în ce mai des din cauza insuficienței cardiace.

Cercetători de la Universitatea Duke au raportat anul trecut că scăderea ratelor de mortalitate prin insuficiență cardiacă, observată între 1999 și 2012, s-a inversat brusc — de la aproximativ 82 de decese la 100.000 de persoane în 2012, la aproximativ 106 decese la 100.000 în 2021.

Băutura nr. 1 recomandată de medici atunci când ești bolnav
Băutura nr. 1 recomandată de medici atunci când ești bolnav
Când ești ghemuit pe canapea și nu te simți bine, ultimul lucru la care te gândești, de obicei, este ce ar trebui să bei. Totuși, înțelepciunea populară spune că lichidele pe care le...
Poliția răspunde după ce George Simion s-a plâns că amenințările cu moartea la adresa sa sunt ignorate: „Sunt derulate verificările procedurale”
Poliția răspunde după ce George Simion s-a plâns că amenințările cu moartea la adresa sa sunt ignorate: „Sunt derulate verificările procedurale”
Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) a transmis, sâmbătă, 1 noiembrie, că Poliţia ”tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind ameninţări, acte de violenţă sau...
#sedentarism, #efecte, #bautura, #ieftina , #stiri sanatate
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Surpriza de proportii: milionarul roman divorteaza, dupa 7 ani de casnicie! Actele au fost deja depuse
Digi24.ro
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt "prea puternice pentru a fi folosite". Exista insa o exceptie
DigiSport.ro
Divortul anului in Romania. Lovitura de teatru, la prima infatisare a procesului

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Nedumerirea unui tânăr epuizat după muncă: "Cum de oamenii mai au energie pentru orice altceva?"
  2. Băutura ieftină care protejează împotriva efectelor sedentarismului: ar putea inversa efectele dăunătoare ale statului prelungit pe scaun
  3. Diana și Igor Cuciuc acuză că fiica lor a murit după ce ar fi fost otrăvită cu droguri în băutură puse de nepotul dirijorului Botgros VIDEO
  4. Medicamentul care ar putea elimina una dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății umane. Cercetătorii au descoperit un compus de o sută de ori mai eficient
  5. Horoscop zilnic. Sâmbătă, 1 noiembrie. Zodia care are parte de o aventură
  6. Bancul zilei: Cum arată birocrația din România
  7. Unul dintre cele mai importante monumente istorice din Herculane se vinde cu bucata. E locul unde împărăteasa Austriei locuia când vizita stațiunea
  8. Cele mai ieftine târguri de Crăciun din Europa. Printre destinațiile de neratat este și un târg din România
  9. România are o nouă stațiune turistică: "Are o frumusețe care îți taie respirația", spune ministrul Economiei
  10. 3 alimente populare la cină care îți cresc glicemia mai mult decât tortul de ciocolată. Avertismentul unui endocrinolog