Statul prea mult pe scaun poate fi periculos pentru inimă, chiar și cu exerciții fizice regulate. Ce arată cel mai nou studiu

Toată lumea știe că statul pe scaun perioade lungi de timp nu este bun pentru sănătate, dar un nou studiu scoate în evidență un detaliu îngrijorător: dacă petreci mai mult de 10 ore pe zi stând pe scaun sau întins, exercițiile fizice regulate s-ar putea să nu fie suficiente pentru a preveni un risc mai mare de afecțiuni cardiace.

Studiul, realizat de cercetători de la Broad Institute din MIT și Harvard, aduce la lumină o legătură importantă între pericolele unui stil de viață sedentar și efectele protective ale activității fizice. Potrivit echipei de cercetători, statul prea mult pe scaun poate avea un impact serios asupra sănătății inimii, chiar și pentru cei care fac exerciții în mod regulat, arată sciencealert.com.

Studiul a urmărit datele de activitate ale 89.530 de participanți, cu vârsta medie de 62 de ani, care au purtat brățări fitness timp de o săptămână. Cercetătorii au comparat aceste date cu rezultatele lor pe termen lung, urmărindu-i timp de aproximativ 8 ani. Ei au descoperit că statul mai mult de 10,6 ore pe zi pe scaun era asociat cu un risc cu 40% mai mare de insuficiență cardiacă și un risc cu 54% mai mare de deces din cauze cardiovasculare, comparativ cu cei care stăteau mai puțin.

Deși persoanele care făceau exerciții în mod regulat erau mai puțin afectate, ele încă se confruntau cu riscuri de sănătate dacă stăteau mai mult de 10 ore pe zi. Chiar și cei care respectau recomandările de exercițiu (150 de minute de activitate fizică moderată până la intensă pe săptămână) prezentau cu 15% mai multe riscuri de a suferi de insuficiență cardiacă și cu 33% mai multe șanse de a muri din cauza unei probleme cardiovasculare.

Importanța reducerii timpului sedentar

Cardiologul Shaan Khurshid, de la Spitalul General din Massachusetts și Broad Institute, a subliniat că „statul prea mult pe scaun sau întins poate fi dăunător pentru sănătatea inimii, chiar și pentru cei care sunt activi.” El și echipa sa sugerează că ghidurile de sănătate publică nu ar trebui să se concentreze doar pe minimul recomandat de exercițiu, ci să stabilească și un timp maxim pe care oamenii ar trebui să-l petreacă stând pe scaun.

Aceste cercetări au fost publicate în Journal of the American College of Cardiology.

