Nicuşor Dan participă la şedinţa coaliţiei de guvernare. Pachetul doi de măsuri fiscale, în vizorul președintelui SURSE

Nicuşor Dan participă la şedinţa coaliţiei de guvernare de marţi, 26 august, care are loc la Palatul Victoria şi unde ar urma să fie finalizat pachetul doi de măsuri fiscale, cu care Guvernul vrea să îşi asume răspunderea în Parlament, săptămâna aceasta, au precizat surse politice.

Preşedintele urmează să participe la discuţiile finale din coaliţie, pe pachetul doi de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului.

O şedinţă a coaliţiei, cu prezenţa la discuţii a reprezentanţilor PSD, a avut loc şi luni seară, unde s-au agreat mai multe măsuri, însă au rămas unele restanţe legate de reforma administraţiei locale, dar şi unele măsuri fiscale.

Luni, prevederea privind interzicerea cumulului pensie-salariu la stat a fost scoasă din pachetul doi de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului, în urma discuţiilor din coaliţie, au precizat surse politice.

Premierul Ilie Bolojan vrea ca săptămâna aceasta să vină în faţa Parlamentului cu pachetul doi de măsuri fiscale, pentru angajarea răspunderii.

Nicușor Dan s-a întors de curând din "vacanţa prezidenţială", petrecută, în cea mai mare parte, în excursii cu familia.

El a transmis la întoarcere, într-un mesaj video publicat pe Facebook, că România are „cele mai frumoase locuri” pentru drumeții și vacanțe, îndemnându-i pe români să își petreacă concediile în țară. Liderul de la Cotroceni a oferit imagini dintr-o excursie cu familia în Munții Făgăraș, la Sâmbăta de Sus, unde a surprins momente de relaxare și aventură alături de copiii săi.

Participarea la ședința Coaliției de marți, 26 august, arată că președintele nu se dă în lături atunci când vine vorba de negocieri. A mai făcut acest lucru după ce a promis în campanie că în mandatul său nu va crește TVA-ul.

Din păcate, a fost crescut de Guvern, iar relația dintre președinte și premierul Ilie Bolojan a fost marcată de răceală în ultimul timp, susțin unii analiști politici.

