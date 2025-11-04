Coaliția de guvernare reia discuțiile despre pensiile magistraților și reforma administrației. Când are loc ședința

Autor: Maria Popa
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 13:54
280 citiri
Coaliția de guvernare reia discuțiile despre pensiile magistraților și reforma administrației. Când are loc ședința
Guvernul Bolojan Foto: Facebook/Ilie Bolojan

Coaliţia de guvernare se reuneşte, marţi, 4 noiembrie, la ora 14.00, urmând să reia discuţiile privind reforma pensiilor magistraţilor şi reforma administraţiei.

Premierul Ilie Bolojan se va afla pentru prima dată în faţa liderilor PSD care i-au cerut să vină în Parlament pentru a explica retragerea parţială a trupelor SUA din România. O altă temă vizează reducerea numărului de parlamentari la 300, unde nu s-a ajuns la un consens.

Se pare că premierul ar fi dispus să negocieze perioada de tranziție în care magistrații să ajungă la vârsta de pensionare de 65 de ani, iar aceasta să crească cu mai mult de 10 ani cât e în proiectul actual, conform surselor Digi24.

„Premierul Bolojan va merge în Coaliție cu propuneri concrete, chiar și cu anumite ajustări atunci când vorbim de acea reformă a pensiilor magistraților”, a spus vicepreședinte al Senatului, Lucian Rusu pentru sursa citată.

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 3 noiembrie, că va propune în coaliţie, marţi, în continuare, formarea unui grup de lucru pentru pensiile magistraţilor, care să vină cu o lege pe care coaliţia poate să o accepte sau nu.

Grindeanu afirma că se bate pasul pe loc în acest subiect. ”Eu mi-aş dori, fiindcă eu cred că mâine, dacă nu chiar azi, se împlinesc două săptămâni de la decizia CCR-ului de respingere a acelei legi. Şi de două săptămâni batem pasul pe loc. În schimb, termenul de 28 noiembrie rămâne”, a arătat preşedintele interimar al PSD.

Grindeanu a arătat că este ”cel puţin contrariat în acest moment”.

La rândul său, preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, afirma, despre pensiile magistraţilor, că din discuţiile pe care le-a avut cu premierul, a înţeles că există flexibilitate la perioada de tranziţie, de a depăşi cei 10 ani. El a mai spus că îşi doreşte foarte mult să se ajungă la o concluzie, pentru că tărăgănarea unor subiecte sensibile pentru societate nu ne face bine deloc, nouă ca ţară.

O altă discuţie care ar urma să aibă loc în coaliţie este legată de invitarea premierului în Parlament, pentru a explica decizia SUA de retragere parţială a trupelor din România. Premierul Ilie Bolojan a fost invitat luni, în plenul Camerei Deputaţilor, de către grupul parlamentar PSD dar a anunţat că nu se va prezenta, din cauza programului.

Şi grupul AUR îl chemase pe şeful Executivului, în plen, la Ora prim-ministrului, pe teme economice.

”Parlamentul este o instituţie fundamentală a democraţiei, care trebuie respectată ca atare, iar o dezbatere civilizată şi serioasă pe teme de interes public nu poate fi decât în beneficiul cetăţenilor României”, spunea Bolojan.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că în acest moment, colegii lui de la cabinet iau legătura cu cabinetul primului ministru, să facă o potrivire de calendar, el adăugând că în mod clar, premierul va veni.

Minciunile de care sunt acuzați președintele și premierul în scandalul retragerii americane: „Mișcarea Washingtonului i-a luat prin surprindere”
Minciunile de care sunt acuzați președintele și premierul în scandalul retragerii americane: „Mișcarea Washingtonului i-a luat prin surprindere”
Guvernul Bolojan și președintele Nicușor Dan au fost luați prin surprindere de hotărârea Administrației Trump, de retragere parțială a trupelor, susține un analist politic, în presa din...
Mark Rutte ajunge la București pentru prima dată ca șef NATO. Vizita are loc după anunțul retragerii trupelor SUA din România
Mark Rutte ajunge la București pentru prima dată ca șef NATO. Vizita are loc după anunțul retragerii trupelor SUA din România
Administrația Prezidențială anunță că președintele României, Nicușor Dan, îl primește marți, 5 noiembrie, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte, aflat în...
#sedinta Coalitie guvernare, #guvernul bolojan, #pensii magistrati, #reforma administratie, #retragere trupe sua romania , #stiri Ilie Bolojan
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
O mare fabrica din Romania se inchide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediati
DigiSport.ro
Dati afara imediat! Ce faceau doi jurnalisti in direct la TV, chiar in spatele prezentatorului
DigiSport.ro
Adrian Mutu a facut anuntul, dupa ce a batut palma cu Fiorentina

Ep. 152 - Alegerile din București sunt "ilegitime"

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Coaliția de guvernare reia discuțiile despre pensiile magistraților și reforma administrației. Când are loc ședința
  2. Ce spune premierul Bolojan despre decesul muncitorului român la Roma. „Pentru el a fost prea târziu”
  3. Fostul ministru de Finanțe, Eugen Teodorovici, anunță că va candida ca independent la Primăria Capitalei. Se bazează pe sprijinul unui fost premier
  4. Ce a spus Călin Georgescu după ce AUR a lansat-o pe Anca Alexandrescu ca și candidat la alegerile din Capitală: „Eu consider, așa cum am spus, că este o farsă”
  5. AUR o aruncă pe Anca Alexandrescu în lupta pentru București. Cristian Preda: „Partidul anti-sistem susține un stâlp al sistemului”
  6. Bolojan anunță trei decizii majore pentru PNL. Ce se întâmplă cu candidatul partidului pentru alegerile din București
  7. Călin Georgescu ajunge astăzi din nou la poliție, după ce instanța a respins ridicarea controlului judiciar. Este trimis în judecată în două dosare
  8. Strategia prin care USR încearcă să reproducă succesul lui Nicușor Dan la Primărie. „Pe termen mediu, ar putea fi ultima șansă pentru Cătălin Drulă”
  9. A încălcat Nicușor Dan Constituția? „Ideea nu e să mimezi o independență de fațadă, ci să exerciți o mediere reală”
  10. Cum se împart voturile în Capitală: „Bucureștenii nu rezonează cu mesajul suveranist”. Pe cine ar putea avantaja votul util