Şedinţă a coaliţiei pentru finalizarea bugetului de stat pe 2025. Crin Antonescu, invitat la discuţii

Liderii PNL, PSD, UDMR se află, miercuri, 29 ianuarie, în şedinţă a coaliţiei, pentru finalizarea bugetului pe 2025. La discuţii participă şi candidatul comun al coaliţiei la alegerile prezidenţiale din mai, Crin Antonescu.

Acesta urmează să fie validat miercuri de conducerea UDMR iar duminică, de PSD, într-un Congres extraordinar.

Bugetul pe 2025

Coaliţia de guvernare analizează forma finală a proiectului bugetului de stat pe 2025, care urmează să fie adoptat de Executiv cel mai probabil vineri şi trimis Parlamentului.

Ministrul Finanţelor, Tanczos Barna, a anunţat că a prezentat bugetul în cadrul coaliţiei şi s-a convenit reducerea cheltuielilor statului, în primul rând urmând să fie mai puţini bani la Administraţia Prezidenţială, Senat şi Camera Deputaţilor.

El a mai spus că vor exista bani în buget pentru investiţii, iar ministerele Sănătăţii şi Mediului vor avea cu peste 50% mai mult faţă de anul trecut.

”Am prezentat proiectul de buget in coaliţie şi am avut primele discuţii cu partenerii de guvernare. Am agreat că statul trebuie să reducă, în primul rând propriile cheltuieli. Astfel, bugetul Administraţiei Prezidenţiale scade cu 10%, bugetul Senatului cu 5% şi bugetul Camerei Deputaţilor cu 9%”, a scris ministrul Finanţelor, Tanczos Barna, pe Facebook.

Candidatul comun

La discuţii participă şi candidatul comun al coaliţiei la prezidenţialele din luna mai, Crin Antonescu. Acesta a fost validat deja de Consiliul Naţional al PNL ca şi candidat al partidului pentru alegerile prezidenţiale din luna mai. Miercuri, UDMR va da un vot în conducere pentru Antonescu iar duminică, PSD va vota într-un Congres extraordinar desemnarea acestuia ca şi candidat comun al coaliţiei la prezidenţiale.

