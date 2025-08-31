O nouă ședință a coaliției va avea loc luni, de la ora 12:00. Despre ce se va discuta

Autor: Maria Popa
Duminica, 31 August 2025, ora 18:05
358 citiri
Ilie Bolojan FOTO: Facebook/Ilie Bolojan

O nouă ședință a coaliției va avea loc, luni, 1 septembrie, pentru a fi agreate amendamente la pachetul pentru care se va angaja răspunderea.

Coaliția va dezbate, luni, de la ora 12.00, amendamentele pe care parlamentarii le vor depune la pachetul de legi pentru care Executivul își va angaja răspunderea.

Depunerea amendamentelor se poate face până luni la ora 09.00.

La ora 16.00 este programată o ședință de Guvern pentru adoptarea amendamentelor care vor fi agreate, iar la ora 19.00 va avea loc procedura angajării răspunderii.

Pachetul care vizează reforma administrației locale nu a întrunit consens în coaliție și urmează a mai fi dezbătut.

„Vestea bună este că în iulie Fitch ne-a menținut ratingul pe minus, în august Standard&Poors ne-a menținut ratingul, cu perspectivă negativă, dar a menținut nivelul la care eram înainte să vedem dimensiunea fiscală. O să urmeze în septembrie Moody's, sper să rămânem de asemenea la același nivel. Asta este o notă bună pentru Guvern. Mai departe, pe anumite chestiuni pot să am alte opinii.

Este un moment din care trebuie să ieșim pentru că altfel economic va fi mai dificil”, a declarat duminică, 31 august, Nicușor Dan, despre pachetele fiscale ale Guvernului.

Tot președintele a mai spus că pot apărea și greșeli, atunci când se lucrează sub presiune.

„În momentul în care iei măsuri sub presiunea timpului, mai faci și greșeli. Aceste greșeli le vom corecta începând cu ianuarie 2027. Noi mai avem 2025 și 2026 care vor fi ani dificili pentru români”, a adăugat șeful statului.

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

