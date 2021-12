Ședință de coaliție a doua zi la rând. Subiectele pe care PSD și PNL nu reușesc să se pună de acord

Liderii coaliţiei de guvernare de la PNL, PSD şi UDMR se reunesc miercuri, 8 decembrie, de la ora 15.00, la Palatul Parlamentului.

Ei vor continua discuţiile pe bugetul de stat pe 2020, după ce, marţi, nu s-au înţeles pe majorările din proiectul de buget pe 202-, pe introducerea taxei de solidaritate pentru companiile mari şi pe împărţirea funcţiilor în teritoriu.

Principalele divergenţe dintre partide se referă ala majorările de venituri care ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie, respectiv majorarea punctului de pensie, a salariului minim şi a alocaţiilor, dar şi intoducerea unei taxe de solidaritate, pe perioadă scurtă, pentru a se aduce bani în plus la buget, pentru plata acestor măsuri sociale.

Propunerea privind introducerea taxei de solidaritate a venit din partea UDMR.

” Astăzi (marţi - n.r.) nu am discutat, ieri a fost o discuţie scurtă şi vom continua când discutăm despre buget. E vorba despre o propunere pentru o perioadă scurtă, de un an de zile, poate să fie şi doi-trei ani de zile, dar nu asta este important, nu este ceva permanent. Şi e vorba de a creşte veniturile la buget într-o perioadă dificilă, când eşti nevoit, din cauza inflaţiei, din cauza creşterii preţurilor la energie care nu depinde de Guvernul nostru, nu depinde nici de Uniunea Europeană, vedeţi că se întâmplă peste tot, să mai aduci la buget nişte sume prin care poţi să îi ajuţi pe acei oameni care au nevoie de ajutor, dar în acelaşi timp trebuie să faci şi investiţii în sănătate, în educaţie, în domenii importante. Şi atunci eu am propus la un moment această taxă. Toată lumea vorbea de taxă de solidaritate şi am spus ok, dar haideţi să vedem cine cu cine trebuie să fie solidar într-o astfel de perioadă”, spunea Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, la TVR, după şedinţa de marţi.

Ads

Liderii PNL, PSD şi UDMR trebuie să stabilească şi numirile de prefecţi, şefi de agenţii.

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan declara că în şedinţa de marţi a coaliţiei nu s-a ajuns la o concluzie pentru numirea prefecţilor.

"Sunt două variante de lucru pe prefecţi, respectiv aici încă nu am ajuns la o concluzie, dacă vom merge pe ideea că, acolo unde există preşedinţi de consilii judeţene, celălalt partid să dea prefectul", a afirmat el. Bogdan a susţinut că au fost "foarte mult discuţii pe bani".

Ads