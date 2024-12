Un consilier local din Buzău acuză că a fost bătut în timpul unei şedinţe. De la ce a pornit scandalul

Un consilier local din judeţul Buzău ar fi fost bătut în timpul unei ședinte de către un alt consilier, dar și de city manager. Polițiștii au deschis un dosar penal în acest caz.

Scandalul ar fi avut loc pe data de 13 decembrie, în timpul şedinţei Consiliului Local al comunei Vadu-Paşii, județul Buzău, scrie observatornews.ro.

Bărbatul a spus că totul ar fi început din cauză că în timpul procedurii de alegere a viceprimarului și-ar fi arătat votul.

"Am avut şedinţa ordinară de consiliu local. Pe ordinea de zi, la suplimentare a fost şi proiectul privind alegerea viceprimarului. Au adus urna pe o masă amplasată pe un colţ să votăm. Data trecută, un consilier a arătat votul şi a boicotat votul pentru că nu s-a respectat secretul votului. Când am votat, am arătat votul...Mie nu îmi convenea să iasă fostul viceprimar. Au luat urna, au scos voturile, să se mai voteze o dată. Am întrebat de ce rândul trecut nu s-a mai votat o dată. Au luat urna şi au băgat-o într-o cămăruţă mai mică. Am rămas ultimul, am votat, am scos votul şi am arătat votul. A intrat domnul Dragu, administratorul care nu avea de ce să fie acolo în sală, mi-a dat un pumn şi în timpul ăla a intrat Georgescu Cristinel, fostul viceprimar pe care voiau să îl aleagă şi m-a luat la pumni", a declarat consilierul local al PNL, Nicolae Chijer, pentru sursa menționată mai sus.

După acuzațiile făcute, city-managerul a explicat că de fapt nu a existat niciun incident, iar el nu știe nimic despre așa ceva. De asemenea, celălalt consilier local a spus că nu a fost vorba despre nicio bătaie.

"Nu este adevărat aşa ceva. Domnul Chijeru şi-a exprimat opţiunea la vot, arătând votul pentru a se a anula. Prima votare s-a anulat, s-a trecut la cea de-a doua votare şi voia să facă acelaşi lucru, adică o bătaie de joc la adresa tuturor consilierilor de acolo. La a doua procedură de votare am mutat urna într-o sală, în aceeaşi încăpere. Nu a fost niciun conflict", a precizat consilierul local, Cristinel Georgescu.

Dosar penal după ședința cu scandal

Fiind sesizați în acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal și cercetează ce s-a întâmplat.

Din primele verificări a reieşit că, în urma unei discuţii în contradictoriu, bărbatul ar fi fost agresat de către alţi doi participanţi la şedinţă, de 55, respectiv 49 de ani, din aceeaşi localitate. Bărbatul a refuzat intervenţia unui echipaj medical în vederea acordării îngrijirilor de specialitate. În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal şi continuă cercetările, sub coordonarea parchetului, pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul şi luarea măsurilor legale ce se impun", a transmis IPJ Buzău.

