Președintele Nicușor Dan a convocat CSAT: Cine va da ordinul de doborâre a dronelor neautorizate care intră în spațiul aerian al României

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat o ședință a CSAT în ziua de joi, 25 septembrie 2025, principala temă aflată pe ordinea de zi urmând a fi neutralizarea dronelor care intră neautorizat în spațiul aerian al României.

"Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc joi, 25 septembrie 2025, ora 12:00, la Palatul Cotroceni.

Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la:

Stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecție contra amenințărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord și a cerințelor tehnice generale ale echipamentelor și sistemelor tehnice pentru implementarea măsurilor de protecție;

Stabilirea persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva aeronavelor și a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național și pentru stabilirea procedurii de informare cu privire la unele măsuri întreprinse pentru controlul utilizării spațiului aerian național", a anunțat Președinția României, printr-un comunicat transmis la data de 22 septembrie 2025.

Aceasta este a doua ședință a CSAT pe care o conduce Nicușor Dan, după aceea din 30 iunie 2025.

Discuția în CSAT pe tema neutralizării dronelor intervine după ce mai multe țări NATO, inclusiv România, au semnalat intrarea unor drone militare ale Rusiei în spațiul lor aerian, care este spațiu aerian al NATO. Cele mai multe drone rusești semnalate simultan au fost în Polonia - 19 la număr, dintre care Polonia ar fi doborât patru.

Imediat după aceea, la 13 septembrie, și în spațiul aerian al României a intrat o dronă rusească dar autoritățile române au decis să nu încerce doborârea dronei rusești ci doar au trimis avioane de luptă pentru a-i urmări traiectoria. Potrivit oficialilor români, în frunte cu președintele Nicușor Dan, drona rusească a intrat în România dinspre Ucraina, s-a deplasat circa 50 de minute în spațiul aerian al României iar apoi a revenit în spațiul aerian al Ucrainei. Președintele Dan a precizat că partea română nu poate ști dacă această dronă a avut sau nu armament la bord.

