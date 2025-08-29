Ședință crucială de Guvern. Se adoptă Pachetul 2 de măsuri fiscale - Austeritatea, împărțită în 6 pachete mai mici

Autor: Monica Vasilescu
Vineri, 29 August 2025, ora 16:36
480 citiri
Ilie Bolojan, premierul României FOTO Hepta

Guvernul României adoptă astăzi, 29 august, într-o ședință programată la ora 17.00, așa-numitul Pachet 2 de măsuri fiscale destinat reducerii deficitului bugetar, ajuns deja la cote alarmante. Măsurile au provocat nemulțumire în toată țara, sindicatele și mediul privat organizând proteste împotriva noilor taxe și restricții.

În fața riscului de a pierde la Curtea Constituțională, Executivul a decis să împartă întregul pachet în șase bucăți mai mici, fiecare vizând o zonă distinctă: Fiscalitate și insolvență, Reforma companiilor de stat, Reforma autorităților de reglementare (ANCOM, ASF, ANRE), Reforma în sănătate, Schimbările din administrație, Pensiile speciale ale magistraților.

Subiectul sensibil al pensiilor speciale

Deși pensiile magistraților sunt printre cele mai criticate privilegii, coaliția de guvernare a decis, după negocieri intense, să nu modifice deocamdată elementele esențiale din legea pensiilor speciale ale judecătorilor și procurorilor. Modificările nu vizează reglementările principale ale proiectului, precum perioada de tranziție de 10 ani până când magistrații vor fi obligați să iasă la pensie la 65 de ani și valoarea pensiei echivalentă cu 70% din venitul net.

Autoritățile de reglementare, pachet separat

Un alt punct nevralgic îl reprezintă ANCOM, ASF și ANRE, instituții cu bugete uriașe și salarii considerate „de lux”. Guvernul a ales să le trateze separat de companiile de stat.

Între timp, în stradă, nemulțumirile cresc: sindicatele avertizează că noile taxe și limitările vor sufoca economia.

Guvernul își va asuma răspunderea în Parlament, la începutul săptămânii viitoare.

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 29 august 2025

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu

2. PROIECT DE LEGE privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

4. PROIECT DE LEGE privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome

5. PROIECT DE LEGE privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății

6. PROIECT DE LEGE pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative

II. PROIECTE DE ORDONANȚE

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilozare și a tarifullui de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România

#sedinta de guvern, #ilie bolojan, #masuri austeritate, #reforma , #stiri Ilie Bolojan
